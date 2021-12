¿Cómo saber si sufrís estrés crónico? 5 señales claves para detectarlo

El estrés, esa sensación insoportable que nos acompaña en nuestras agobiantes vidas a causa del trabajo, estudio o problemas familiares, tiene dos categorías, según el grado de tensión que atravesamos y su duración. En primer lugar, puede existir un estrés agudo que se manifiesta a corto plazo y afecta al 92% de la población, por lo tanto todos, alguna vez, han sufrido esta molestia. Por el otro lado tenemos al estrés crónico, que se presenta cuando el estrés es asimilado como algo natural y permanece a lo largo del tiempo. Para conocer este último, te contamos estas señales claves.

El estrés puede causar una relación particular con la comida. En este sentido, el estrés crónico se hará presente a través del hambre emocional, que se desarrolla cuando afrontamos estas tensiones y acudimos a comer desenfrenadamente, especialmente comida chatarra. Otra de las claves es el insomnio, ya que al estar estresado la mente no descansa correctamente porque no se frena en ningún momento y sigue pensando más allá de que el cuerpo esté en reposo. Y si no se duerme, el estrés se incrementa, por lo tanto se inicia un círculo vicioso perjudicial para la salud.

Tener dolores de cabeza con frecuencia es otra de las claves de que sufrimos estrés crónico. Esto se debe a que el estrés causa jaquecas insoportables y también el surgimiento de migrañas, según estudios de la Universidad Bucheon, en Corea del Sur. En consecuencia, si las molestias en la testa son constantes, habrá que acudir al médico.

Siguiendo esta línea, el dolor de cabeza y el insomnio causarán mal humor, otra de las señales claves que nos dirán que sufrimos de estrés crónico. Por lo tanto, la persona que tiene estrés tiende a estar más irritable y reaccionar de forma confrontante ante cualquier obstáculo en las tareas cotidianas.

Foto: Pixabay

Por último, los vínculos afectivos también se verán afectados por el estrés. La última de estas 5 señales claves tiene que ver con los inconvenientes en el ámbito sexual, ya que el estrés crónico afectará al lívido, causando que el deseo sexual disminuya considerablemente, afectando las relaciones estables o esporádicas.