Resiliencia e inteligencia emocional: El costo del bienestar integral

Hay un viejo enemigo en el campo de batalla, silencioso y lleno de misterio, listo para atacarnos de una manera incomparable. Podemos estar vulnerables en la guerra contra este mal capaz de corromper los sueños y eliminar el ímpetu humano, o podemos luchar para defender nuestro bienestar en el enfrentamiento de nuestras vidas. Nosotros contra el estrés.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció al desgaste profesional en 2019 como una enfermedad y hoy somos testigos en primera fila de ese riesgo psicosocial presente en nuestra vida personal y profesional. Hemos enfrentado altos costos en la búsqueda del bienestar integral debido a que el problema mencionado aparece de manera latente en muchas situaciones de nuestro día cotidiano.

Vamos a nuestra casa, a nuestra escuela o a nuestro trabajo y nos encontramos que cerca del 75 por ciento de los mexicanos sufren del estrés laboral según cifras del IMSS, lo cual es muy alarmante. Si alguien nos dijera que 75 de cada 100 personas sufre “algo” que le genera mal humor, miedo, frustración, desmotivación y cansancio deberíamos ayudarlo, pero ¿qué hemos hecho al respecto?

Actualmente existe una tendencia llamada wellness que busca enfocarse en contar con una plenitud absoluta a nivel físico y emocional. Esto se refleja en vivir de manera saludable, contar con inteligencia emocional para enfrentar los problemas, aplicar técnicas de relajación o actuar de forma empática para desarrollar una mejor experiencia interpersonal.

Esta corriente ha tomado una alta relevancia ya que la NOM 035 entró en vigor el 2020 en octubre, con el objetivo de analizar y prevenir los riesgos psicosociales. Desarrollar un estado de plenitud es el objetivo del wellness, el cual se ha conseguido con diversas técnicas que proponen un enfoque hacia el bienestar integral del humano.

Algunas de estas técnicas cuentan ejercicios con instrumentos alternativos que inducen a la relajación mediante una meditación y generan espacios laborales sanos. El ejemplo en cuestión es el de los cuencos de cuarzo, unos instrumentos que emiten sonidos profundos de relajación, para que las personas puedan lidiar con el estrés acompañado de la presión laboral que representa su ocupación.

Con los cuencos de cuarzo y la meditación, se generan espacios donde los colaboradores se sienten seguros, relajados y con momentos que les transforman su experiencia dentro de la empresa. Actualmente Google cuenta con un departamento de resiliencia global que busca proveer a sus colaboradores de herramientas como la meditación, para sobrellevar el estrés de la vida diaria.

Todos estos esfuerzos por conseguir la plenitud integral son derivados del hecho que no existe cosa creada que no haya aplicado los talentos, la inteligencia y las competencias de un ser humano. Imaginemos que sería de Google, si no se enfocaran en el bienestar de sus mentes responsables de todo un universo tecnológico o de cualquier persona realizando una acción.

El costo de vivir sana, feliz y plenamente es reclamar esa victoria contra el estrés aplicando herramientas como la meditación para conectar con ese bienestar integral. Existe el marco jurídico de la NOM 035, tenemos antecedes de bienestar en empresas y lo más importante, somos personas talentosas con pasión en lo que hacemos, el estrés nunca vencerá a una vida plena. Cueste lo que cueste.