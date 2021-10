Fernanda Castillo presume suéter ideal para OTOÑO; estas son las tendencias 2021

Ya estamos en la temporada de otoño y se comienza a sentir el cambio de clima, por lo que son muchas las que está buscando la mejor opción para llevar con estilo un suéter, tal como lo hizo la actriz Fernanda Castillo, quien presumió el look ideal para la época, pero si deseas más opciones, también te traemos las tendencias 2021.

Cada año vemos nuevos estilos, pero también muchos que ya fueron tendencia y regresan con fuerza, como es el caso de los suéteres de tejido grueso, esos que parece que fueron tejidos por tu mamá o abuelita, pero que sin duda serán ideales para llevar en este año.

Fernanda Castillo presume suéter ideal para otoño

Fue este fin de semana cuando Fernanda compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que se luce con un gran look otoñal, pues llamó la atención de sus 6.6 millones de seguidores con un suéter en color rosa encendido, de tejido grueso y grecas.

Fernanda impone moda con su tono rosa encendido. Foto: Especial

En las imágenes se observa a la actriz posando con una pieza decorada por trenzas, con las mangas abullonadas y cuello redondo. La pieza resulta una de las mejores para lucirse en este otoño, temporada en que las tendencias apuntan con fuerza a este tipo de tejidos.

Sin duda, la actriz encantó con su look, pues ha recibido cientos de comentarios y más de 90 mil "me gusta", y aunque no podemos ver con que combinó su prenda, es perfecta para llevar con jeans y tenis, o darle un toque más elegante con pantalón de vestir y zapatillas.

Tendencias de suéteres 2021

Los suéteres se han convertido en una prenda ideal para vestir, y se les puede encontrar con cientos de diseños y tipos de tejido, así que a continuación te presentamos tres estilos que estarán de moda este otoño.

Con rayas

Uno de los clásicos que nunca pasa de moda y es ideal para llevarlo con jeans, con un outfit casual para ir a la oficina o darle un toque de sofisticación con una estilizada falda. Para este temporada lo veremos en rayas gruesas y de colores, o el más común, blanco o beige con líneas negras y azul marino.

Uno de los clásicos que nunca pasa de moda. Foto: Pinterest

Cardigan de colores

Los cardigan de colores tenues o brillantes serán ideales para este otoño, todo dependerá del estilo que quieras proyectar, ya que con los botones adelante podrías usarlo como blazer o sobre alguna blusa de cuello alto en caso de que la temperatura baje. Si hace más calor, con un top debajo tendrás un look muy sensual.

Los cardigan de colores tenues o brillantes serán ideales para este otoño. Foto: Pinterest

Estilo escolar

Los expertos en moda recomiendan para este otoño 2021 buscar suéteres en tela ligera y con diseños tipo escolar, como rombos o escudos, los cuales serán ideales para llevar con una camisa abajo, y se podrán combinar con jeans o faldas.

Se podrán combinar con jeans o faldas. Foto: Pinterest

