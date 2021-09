Otoño 2021: 10 prendas básicas que no pueden faltar en tu clóset esta temporada

La llegada del otoño también implica la llegada de nuevas tendencias en lo que respecta a moda y belleza, pues las noches largas y los días fríos implican una transformación en nuestro guardarropa. Sin embargo, hay algunas piezas básicas que podemos adquirir que, además de hacernos lucir como parte de una pasarela, también podrán adaptarse a las próximas temporadas, por lo que representan una excelente inversión.

Una de las características más importantes de esta época es que hay horas en las que hace mucho frío, pero el calor del sol sigue siendo intenso durante la tarde. Por ello, contemplar algunos aspectos como el clima o el lugar al que acudiremos es vital al momento de elegir nuestro outfit. Como en cada estación, hay esenciales que no pueden faltar y, aunque puedes buscar inspiración en aplicaciones como Instagram o Pinterest, saber cuáles son los elementos infalibles podría ser de excelente ayuda.

1. Pantalones animal print

Ya sea como parte de un atuendo casual o formal, estos pantalones son siempre un acierto. Aunque podría parecer una decisión arriesgada, esta tendencia será la clave para elevar un outfit y levantar miradas hacia donde vayas. Además, otra de las ventajas es que los pantalones con estampado animal pueden encontrarse en diferentes cortes, lo que resulta favorecedor para las personas que decidan utilizarlos, sin importar el tipo de cuerpo que posean.

Pueden usarse de manera casual o formal. Foto: Pinterest College Fashion

2. Cowboy boots

Con la llegada del frío y la permanencia de las lluvias, es necesario mantener nuestra piel alejada de algún percance. Para esto, las botas vaqueras regresaron para quedarse. Ya sea con pantalón, falda o vestido, este calzado será una opción que le quitará lo ordinario a tu vestimenta para convertirla en un look increíble. Puede que durante esta temporada se encuentren en tonos neutros, pero también podrías dar un salto y adquirir algunas en diferentes tonos o estampados.

Las botas vaqueras regresaron para quedarse. Foto: Pinterest Shopperella

3. Cárdigan color naranja

Este es un clásico de la temporada. Además de lo abrigador que es, el cárdigan en este tono representa la infalible llegada del otoño. Incluso si encuentras un cárdigan en otro color puedes adquirirlo con la certeza de que será tu mejor amigo durante los siguientes meses. Como cada otoño, el color anaranjado en cualquier prenda estará presente, incluso en los accesorios. No tengas miedo y busca la manera de implementarlo.

El color anaranjado es típico de otoño. Foto: Pinterest Annie Cloth

4. Mocasines negros

Otro calzado que no puede fallar en tu guardarropa. Además de ser cómodo es una prenda que puede combinarse con diferentes tipos de atuendos y colores. Al ser un color neutro, puede destacar o simplemente complementar tu outfit. Una bondad de estos zapatos es que también puedes encontrar diferentes estilos, lo único que debes considerar es cuál es la forma o el material que vaya mejor con tu actitud y listo.

Los mocasines son un calzado básico. Foto: Pinterest Treinta más Diez

5. Wide Leg jeans

¡Bye, skinny jeans! Aunque para algunas personas esta opción no implica demasiado entusiasmo, los pantalones ajustados han comenzado a salir de las tiendas para dar paso a un momento más relajado. No entres en pánico. Combinados con las prendas y los accesorios correctos, estos pantalones son una gran forma de probar que eres toda una fashionista. Encuentra cuál es el corte que más te favorece y atrévete a despedirte de los pantalones ajustados.

Los wide leg jeans han desplazado a los pantalones ajustados. Foto: Pinterest Karin Emily

6. Gabardinas

Imposible olvidar esta prenda que también es un básico de la temporada. No necesitas adquirir una gabardina de color neutro, también puedes complementar tu atuendo con alguna tela en tonos vibrantes, como el rojo y hasta el amarillo o el verde. Esta será una de las piezas que llevarás de un lado a otro, no solo por su comodidad o practicidad, sino también por la elegancia que representa utilizarla.

Las gabardinas siempre son populares en otoño. Foto: Pinterest Revista CLARA

7. Prendas de cuero

Podría sonar algo incómodo, pero lo único que necesitas es adaptar las tendencias a tu estilo y tus gustos o tus necesidades. No necesitas portar una falda unos pantalones, con una chaqueta o un overol también lucirás perfecta. Una de las características más importantes de este material es que suele ser muy combinable y perfecto para crear algunos contrastes con colores y hasta con texturas.

El cuero es perfecto para crear contrastes. Foto: Pinteres Telva

8. Jeans rectos

Si los wide leg jeans no son lo tuyo, puedes empezar paso a paso. Los jeans rectos podrían ser tu mejor opción. Al ser una prenda neutral, también podrás emplearla en outfits casuales, formales o en un punto medio. Solo recuerda que debes encontrar el top o la blusa correcta para destacar tu figura, si lo que buscas es lucir como en la siguiente fotografía. Durante los siguientes meses, estos jeans serán tu mejor aliado.

Los jeans son una prenda neutral. Foto: Pinterest ¡HOLA!

9. Cuello bobo

Este corte fue uno de los más populares en las semanas de la moda que se realizaron recientemente. Si no crees que sean tu estilo, puedes intentar adquiriendo alguna blusa que no sea tan exagerada y, a partir de ahí, acostumbrarte a los fabulosos looks que puedes armar. Sin embargo, debes recordar que este tipo de cuellos debe acompañarse con accesorios un tanto discretos, para que el equilibrio también forme parte de tu look.

El cuello bobo será una de las prendas más frecuentes esta temporada. Foto: Pinterest Sfera

10. Americana de cuadros

Finalmente, las americanas de cuadros son el recurso infalible para elevar tus outfits y también para brindarte la comodidad que necesitas. Además, durante las próximas semanas podrás encontrar patrones y colores diversos, por lo que tendrás diferentes opciones para adaptarlas, según tus necesidades, tu estilo y hasta tu presupuesto. Recuerda que la moda debe disfrutarse y esta temporada es una excelente oportunidad.