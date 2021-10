¿Cómo elegir unos buenos tenis para hacer ejercicio en el gym?

Entrenar todos los días o la mayoría de ellos, en un gimnasio es quizá una de las actividades diarias de muchas personas, pues de una manera u otra buscan lograr su meta de buena salud física.

Por lo anterior, es necesario siempre estar bien preparado para rendir adecuadamente en nuestra rutina diaria, contar con una buena alimentación e incluso con buena ropa.

En este punto, no queremos decir que te compres la ropa y calzado que más caro este en el mercado, lo que sí es necesario es contar con ropa cómoda que permite el libre movimiento y seguridad en cada ejercicio al igual que el calzado.

En este último punto, es necesario señalar que el tipo de calzado que elijas debe ajustarse a ciertos requerimientos, pues es el soporte de todo tu cuerpo durante los entrenamientos de alta intensidad, por ello elegir el indicado es vital.

Cabe destacar que aunque no te vamos a mencionar ninguna marca en específico, sí te diremos las características que tu calzado debería tener según el tipo de entrenamiento que realices.

Tenis para pesas

Los grandes fisicoculturistas tanto de la vieja como de la nueva escuela no siempre usan los tenis de la marca más famosa, no son el último grito de la moda, al menos no dentro del gimnasio, pues lo importante para ellos es tener un buen soporte a la hora de entrenar, sobre todo en los días pierna.

Para entrenar dentro del gimnasio, lo importante es que consideres un calzado que tenga burbujas de aire en el talón, pues esto te dará mucho soporte adicional al momento de cargar pesos muy elevados.

Otra característica que debe de tener es que el material debe ser resistente, pues así no tendrás que cambiarlos con poco tiempo de diferencia, además de que las suelas deben ser rígidas y con antiderrapante, para lograr una mayor estabilidad al pisar.

Foto: Pixabay

Tenis para entrenamiento funcional

Ya sea que practiques HIIT o crossfit, tu calzado debe estar diseñado para estos entrenamientos, los cuales deben ser materiales ligeros y que no sean de tipo bota o botín, como en el caso de los entrenamiento de pesas, pues esto hará que tu pie pueda moverse con libertad.

Adicional a esto, las suelas deben ser de goma o caucho, o algún otro material que permita a tu pie tener suavidad de impacto.

Foto: Pixabay

Tenis para correr

Si eres de las personas que les gusta salir a correr todas las mañanas, debes considerar un calzado que te permita moverte con naturalidad y sin bloqueos, por ello tus suelas no deben tener mucho antiderrapante pues eso podría ocasionar serios problemas en las rodillas.

El material que tengas debe ser de preferencia sintético o de malla para permitir una libre transpiración y ventilación del pie, además debes tener una mayor flexibilidad que cualquier otro calzado de ejercicio.

Foto: Pixabay

dhfm