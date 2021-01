¿Cómo eliminar las OJERAS? Conoce 4 tips INFALIBLES para lucir más RADIANTE

Las ojeras debajo de los párpados inferiores son comunes en hombres y mujeres. A menudo acompañadas de bolsas, las ojeras pueden hacerte parecer mayor de lo que eres. Para empeorar las cosas, puede ser difícil deshacerse de ellos.

Si bien la fatiga puede parecer la explicación más lógica de esta afección, hay una serie de factores que pueden contribuir a las ojeras. En la mayoría de los casos, no son motivo de preocupación y no requieren atención médica. Siga leyendo para obtener más información.

Hay una serie de factores que contribuyen a las ojeras. Algunas causas comunes pueden ser la fatiga, falta de sueño; envejecimiento natural, mirar la televisión o la pantalla de la computadora también puede causar una tensión considerable.

Remedios para eliminarlas

Aquí hay algunos remedios caseros naturales para las ojeras que pueden ayudar a eliminarlas:

Para todos los que tienen problemas internos, ya sea debilidad, mala alimentación o estilos de vida irregulares, saben exactamente cómo cambiarlos. Disminuya el estrés en su vida incorporando yoga, meditación o incluso un pasatiempo al menos tres veces a la semana en su vida. Esto cambiará la forma en que se ve y se siente.

Alimentación

A menudo se necesitan suplementos vitamínicos y recomendaría vitamina B y C, que ayudan a reparar y mejorar la textura de la piel. Las frutas cítricas como naranjas, limones y kiwis tienen un alto contenido de vitamina C, por lo que no está de más incluirlos en tu dieta.

Masaje

Aplicar alguna crema sin aroma y masajear suavemente con movimientos circulares alrededor de los ojos permitirá no sólo la humectación, sino también la relajación de la piel.

Jitomate

El jitomate es un excelente agente exfoliante y es un éxito cuando se trata de regímenes de belleza. Colocar un par de rebanadas debajo de tus ojos por las mañanas ayudará a aclarar las ojeras y humectar esa zona de tu rostro.

Papa cruda

La papa rallada cruda o incluso las rodajas de patata cruda fría han demostrado tener efectos aclarantes sobre la piel. He usado estos ingredientes muchas veces con resultados positivos para aclarar las ojeras. Pruébalos tú mismo y ve el resultado.

SN