¿Cómo hacer para que mi bebé deje de llorar? 5 TIPS INFALIBLES para calmarlo

Si eres papá o mamá, sabes de lo exasperante que puede ser intentar calmar el llanto de un bebé que no para de llorar desconsoladamente. Y es que a veces nada parece funcionar: acunarlos, cantarles, pasearlos; cambiar su posición o hacer muecas. Estos intentos son en vano y el pequeño continúa llorando.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un bebé que llora intenta decirnos que se siente molesto. Además de que el llanto es la principal forma en que se comunican; es la forma en que captan la atención y expresan sus necesidades. Claro que al principio puede ser difícil interpretar los diferentes llantos del bebé, pero a medida que pases más tiempo escuchando y atendiendo el sonido, mejorarás y podrás reconocer y posteriormente, satisfacer las necesidades específicas de tu bebé.

¿Por qué lloran los bebés?

Hay muchas razones por las que los bebés pueden emitir un llanto; las más comunes pueden ser porque tu bebé tiene el pañal mojado o sucio, hambre, o bien está fatigado. Pero existen otros factores que sean los que ocasionen su llanto; quizás has sobre-estimulado demasiado al pequeño, o hay mucho ruido en su entorno.

Tu bebé te reconoce como su mamá, y a su vez lo hace con su círculo cercano, por lo tanto, si percibe demasiado cerca a una persona extraña, le puede generar ansiedad y provocar el llanto. Otras causas pueden ser dolores, cólicos o alergias alimentarias.

Por cualquiera que sea el caso, si has tenido problemas para detener el llanto de tu recién nacido, y has intentado de todo, pero nada te ha funcionado, aquí te traemos 9 estrategias infalibles para calmar a un bebé que llora mucho.

Relájate

Los bebés son extremadamente sensibles y perciben con gran fuerza el estado de ánimo de los padres, especialmente el de su mamá. Si tú te estresas, el bebé llora. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es mantener la calma, ésta inmediatamente le será transmitida a tu hijo, al mismo tiempo que le harás sentir seguro.

Procura que no sea un bebé sacudido

Es muy común ver a padres o madres sacudir reiteradamente a un bebé que no detiene el llanto. Esto no solo tensa al bebé, desespera al adulto porque no funcionará. Esto no hará que el bebé se detenga; por el contrario, incrementará el volumen.

Busca la causa posible de su llanto

¿Tu bebé ya comió?, ¿cómo se encuentra su pañal?, ¿tiene frío?, ¿tiene calor?, ¿cuántas horas tiene despierto?, ¿sacó gases después de que lo alimentaste? Estas son algunas preguntas que pueden dirigirnos al origen de su llanto.

Opta por el ruido blanco

¿A qué nos referimos con el ruido blanco? Se trata de un sonido constante y monótono -no caótico- que pueda favorecer la relajación de tu pequeño. Hay muchísimas melodías de meditación para bebés que te pueden ser de gran ayuda. Incluso un audio de las olas del mar puede hacer que su llanto se detenga y que incluso se duerma.

Intenta pequeños masajes

Los cólicos pueden ser muy molestos, y el masaje puede aliviarlos, además, puedes reforzar el vínculo de comunicación con el pequeño.

Abraza a tu bebé

Tu calor humano puede hacer maravillas para el bienestar emocional de tu hijo. Es igual que la paz que te transmite un abrazo para consolarte cuando te sientes mal; esto también ocurre con los bebés. Quizás se sienta en soledad y percibir que hay alguien con él, le generará paz.

Sabemos que la tarea de ser mamá es compleja, pero no te desesperes. Es normal que te sientas alterado, frustrado o de mal humor, pero con paciencia y amor, lograrás mantener al bebé bajo control.