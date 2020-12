¿Inseguridad en tu relación? Estas 3 conductas podrían delatarte

Enamorarse de alguien y decidir compartir la vida con esa persona, implica abrirse emocional y mentalmente con otros, cosa que se siente algo así como un salto al vacío y por eso, algunas personas sienten cierta inseguridad en este terreno nuevo,porque a pesar de que ya llevemos mucho tiempo con la persona, la verdad es que nunca termina de conocérsele.

La pareja tiene que ser una zona segura en la cual puedas expresarte y mostrarte tal y como eres,sin ocultar nada. Sin embargo, cuando esto no pasa, lo más seguro es que estés abriéndole la puerta a toda una serie de conductas que terminarán por dañar no sólo a tu pareja, sino a tu autoestima. Por eso, ahora mismo te mostraremos 3 conductas clave para prender las lucecitas de ¡ALERTA! de una posible inseguridad de pareja.

Control y celos

Buscar el control sobre las cosas que hacen juntos o de lo que el otro hace o deja de hacer es un claro síntoma de control, mismo que surge de la necesidad de que nada pueda salirse de las manos por temor a perderlo todo. No es nada sano que te digan a quién puedes y no puedes ver, por ejemplo o con quien puedes hablar o no. Aunque suene a telenovela, es más común de lo que piensas y si detectas esto, lo mejor es que hables con tu pareja y le aclares que esta conducta no es sana.

Los celos por su parte, también derivan de querer tener el control sobre todas las cosas y en muchos casos, están ligados con profundos problemas psicológicos.

"Por favor, dime que me quieres"

La constante búsqueda de señales de afecto habla más de una carencia, que de una confirmación de afecto. Cualquiera que sea la parte que "exija" afecto, está demostrando mucha inseguridad con la persona con quien está. A todos nos gusta que nos demuestren afecto y cariño, pero otra cosa muy diferente es contar las veces que la pareja tiene un gesto cariñoso con nosotros. Si detectas algo así, lo más seguro es correr al psicólogo.

Las personas seguras de su relación y de sí mismas, entienden que todos pasamos por diferentes estados y que cada uno de ellos modifica la apertura hacia los demás, incluso su pareja.

No emitir opiniones para evitar los conflictos

Discutir y no estar de acuerdo con tu pareja es absolutamente sano. Los desacuerdos y diferencias son necesarias para convivir con el otro. Sin embargo, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la doctora Megan McCarthy en la Universidad de Waterloo, las personas con baja autoestima tienden a silenciar sus necesidades para no molestar a su pareja, pero esto no es nada sano.

Esta actitud, lo que provoca es la pérdida de espontaneidad, que lejos de eliminar la inseguridad en el amor, la aumentará. No hay que fingir algo que no somos o creemos, más bien es importante crear un ambiente de confianza y bienestar que permita a ambas partes expresarse.