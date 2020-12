¿Tienes poco dinero y quieres dar regalos de Navidad? Estas opciones son económicas y fáciles de encontrar

Cada Navidad se acostumbra comprar regalos para nuestros seres queridos, pero estamos consientes de que no siempre se cuenta con el dinero, además, este 2020 ha sido un año difícil en la cuestión financiera para muchos. Por eso te dejamos algunas opciones económicas y fáciles de encontrar.

Aunque en estas opciones no gastarás mucho dinero, no dejan de ser originales y divertidas, ideales para un regalo en esta época en el que valen muchos los detalles de amor y cariño. No siempre tienes que comprar cosas caras para decir "te quiero", puedes elegir algo que hable más de lo que sientes que lo que cuesta.

Regalos económicos para la Navidad

Marco y fotografía

Para muchos este puede ser un regalo perfecto, pues es algo que dura muchos años y con el que se pueden recordar mutuamente. Elige la mejor foto que tengas con esa persona especial y llévala a imprimir. Luego busca un marco divertido o elegante y adorna el regalo con un gran moño navideño.

Calcetines graciosos

Los calcetines son algo muy común, pero si buscas diseños graciosos o divertidos seguro será un gran presente. En esta temporada las tiendas ponen a la venta prendas con diseños que son ideales para pasar la temporada. Además de cubrir del frío, los calcetines serán una buena idea para que te recuerden.

Agendas 2020

Aunque existen opciones elevadas de precio, también podrás encontrar algunas muy económicas con las que esa persona especial podrá recordarte todo el año. Además hay algunas con diseño muy divertidos o elegantes con los que seguro vas a quedar bien.

Chocolates

Vamos por lo clásico, pues sabemos que hay más personas que aman el chocolate y no habrá opción de que falles con este regalo. Busca algún producto en alguna tienda especializada que sea original, con alguna combinación poco conocida o algún color que no se el clásico café.

Aunque en estas opciones no gastarás mucho dinero, no dejan de ser originales y divertidas. Foto: Pexels

Tazas y termos para el café

El café de las mañanas es algo muy clásico, y que mejor que beberlo en una taza que te regalaron o llevarlo en un termo que te recuerde a alguien especial. La ventaja con estas opciones de regalo es que son accesibles y los diseños casi infinitos, puedes elegir algo navideño, con personajes de películas, o con colores y paisajes hermosos.

Kit de velas

Es un regalo poco común que sirve como adorno y también para mejorar el ambiente, de preferencia elige aquellas que tienen aromas y con los que esa persona especial que recibirá el regalo pueda darse un momento de relajación y quitarse el estrés, como la lavanda, jazmín o rosas.

Pijamas divertidas

Una pijama divertida, tipo mameluco o con un diseño original puede ser un regalo perfecto para esta temporada de Navidad, pues aún nos quedan algunos días de frío y que mejor que pasarlos en cama con una prenda que te haga recordar a tu ser querido y además mantenerte calientito.