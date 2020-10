Esta era la mansión de Porfirio Díaz en Chapala donde le encantaba vacacionar

View this post on Instagram

La experiencia que viviru00e1s en nuestras habitaciones no la olvidaras jamu00e1s!!! Te esperamos pronto en Villa 1927 Art Hotel ud83cudfe8 u201cEl Esplendor de una Era u201c. Historia + Elegancia + Estilo de Vida Visita nuestra pau0301gina y reserva ahora www.villa1927.com Tel. 376 765 5571 #chapala #ajijic #chapalalake #arthotel #lifestyle #luxury #instaluxury #travel #instapassport #travelpics #jalisco #lakechapala #chapalajalisco #chapalapachala #turismomexico #turismo #ajijicjalisco #ajijicmexico #chapalastyle #instaphoto #travelphotography #travel #travelblogger #traveltheworld #visitmexico #pueblos #mexicolindo #chapalaink #chapalalake