Hombres y mujeres coquetean de forma distinta, lo dice la ciencia

El eterno juego del coqueteo entre hombres y mujeres ha sido motivo de diversos estudios. La forma como nos relacionamos para iniciar un romance dice mucho de cada género, y de hecho de acuerdo con algunas investigaciones científicas sí existen diferencias entre la forma de coquetear de un hombre y una mujer.

Este primer acercamiento puede definir si existe o no atracción entre dos personas, pero el coqueteo es algo a lo que muchos no están acostumbrados y por lo tanto no les resulta tan fácil tratar de conquistar a la persona de interés.



Según una investigación de la Universidad Saint Mary, en Canadá, hombres y mujeres tienen distintas formas de acercarse a alguien que les interesa. Advierten que las estrategias que usan las mujeres pueden ser más elaboradas que las de los hombres. Ellos, por lo general no tienen buenas estrategias, por lo que en muchas ocasiones fallan. Por su parte las damas escogen el mecanismo para coquetear según la circunstancia.

Las estrategias que usan las mujeres pueden ser más elaboradas que las de los hombres. Foto: Pexels

Los hombres sí responden al conqueteo clásico

Por mucho tiempo se ha dicho que los hombres no saben interpretar el coqueteo de las mujeres, pero un estudio reciente confirmó que esto es falso.

Investigaciones del Facial Action Coding System evaluaron aquellos coqueteos que son entendidos como “únicos e identificables” cuando se trata del romance, por lo que llegaron a una interesante conclusión, el sexo masculino sí sabe como responder a esta clase de gestos que pueden ser considerados como clásicos.

En el estudio se evaluaron al menos 23 gestos que las mujeres heterosexuales hacen cuando están interesadas en un hombre; analizaron su morfología y el nivel de expresión que mostraron.

También, los hombres utilizan estrategias más directas, lo que a veces se confunde con agresividad, un estilo que para las mujeres no siempre es agradable.

Según un estudio publicado en el Journal Evolutionary Psychology, en la genética de los hombres está la idea de que toda ocasión es una oportunidad para tener relaciones sexuales. Esto no sucede igual para las mujeres, quienes habrían evolucionado para no percibir un interés sexual tan marcado como el género masculino.