¿Por qué se da la caída del cabello en las mujeres? Mitos, realidades y cómo prevenirlo

¿Tienes que barrer más de tres veces al día y recoger marañas de cabello? Justo como si tuvieras mascotas en casa, bueno, es probable que quizá las tengas pero, sin embargo, todo este cabello que recoges no solamente le pertenece a tu perro o a tu gato.

¿Cuando te lavas el cabello descubres que tus manos están llenas de mechones de pelo?, después te cepillas la cabeza y ¿eres incapaz de contar todo el cabello que sueltas o se queda en el cepillo?

Parece que la que entró en fase otoño-invierno eres tú, y no los árboles. Y aunque la caída del cabello es natural, te sorprenderá saber que el estrés podría ser un agravante de que esta caída ya no sea sana y mucho menos normal, pues la caída en abundancia no es lo cotidiano.

Si bien es cierto que la pandemia continúa y muchos están viviendo una cuarentena, otros tantos desde siempre hemos tenido actividades que implican jornadas con rutinas extenuantes, que vienen acompañadas de cargas de estrés y ansiedad. Y ese estrés se suma a tu mala alimentación, misma que se genera por vivir en un mundo tan acelerado.

Todo esto es el factor principal de que tu cabello se caiga con tanta frecuencia, y es un efecto negativo que proporciona que tu cabello deje de crecer, así que es recomendable que te relajes y te lleves una vida más tranquila, no queremos decir que te desentiendas de tus responsabilidades, pero que pienses que todas esas malas actitudes provocan que tu cabelle caiga sin control y además afecten tu salud.

¿Cómo identificar si la caída del cabello es normal?

Cabe destacar que lo normal es perder entre 80 y 100 cabellos diarios, pero notar que dejas demasiado cabello en la almohada y en el cepillo no es tan preocupante, si lo vemos desde el punto de vista en que así es el ciclo de vida de tu cabello.

Este siempre se renueva y se debe tener en cuenta que crece de distintas formas según la zona de tu cabeza.

¿Por qué se cae el cabello?

A la caída natural del cabello debido a su ciclo de crecimiento se le añade la caída por estrés excesivo, pérdida de peso, deficiencia de hierro y cambios hormonales. Pero, hay algunas verdades y mentiras sobre la caída del cabello.

Una verdad de la caída del cabello, puede ser que se deba a la falta de nutrientes en tu cuerpo, para que crezca sano y fuerte. Una mentira es que si lavas tu cabello a diario fomentes su caída, Y aunque es verdad que ciertos productos de limpieza como los champús y acondicionadores pueden resultar irritantes en el cuero cabelludo, es mentira que si lo lavas de forma constante provoques su caída.

También es una mentira que los tratamientos cosméticos anticaída y complementos alimenticios no funcionan, dichos tratamientos se formularon con nutrientes y sustancias que ayudan a fortalecer el folículo capilar Y si fortalecen tu cabello. Lo que sí es verdad es que si utilizas con frecuencia la secadora y la plancha puedes provocar su caída ya que estos aparatos lo debilitan y dañan la estructura capilar.

Una gran mentira es que si un cabello se cae, ya no vuelve a salir otro en su lugar, o el mito de que si te arrancas una cana, te salen otras siete, son puras mentiras. Los cabellos están en cada uno de esos folículos, así que si te arrancas un cabello o se desprende, ese mismo folículo fábrica otro nuevo cabello que emerge por el mismo poro.

¿Cómo ayudar a prevenir la caída?

Antes de correr a comprar tratamientos anticaída y comprarte muchos productos para fortalecerlo, recuerda que un factor clave es la alimentación, si tu organismo está sano, y tu alimentación es completa, tu cabello lucirá sano y largo.

No olvides consumir alimentos ricos en vitamina B porque contienen queratina que interviene en el metabolismo, la vitamina B la encuentras en el huevo, el plátano, los frutos secos, la naranja y la papaya. Toma encuentra la biotina que es otro nutriente que se encuentra en pequeñas cantidades como el huevo la leche y el plátano, o considera tomar cápsulas de la misma.

Y por último llevar una dieta rica en vitaminas E y C, presente en ciertos extractos naturales con alto poder antioxidante, y pueden contrarrestar el efecto del estrés, dándole a tu cabello una apariencia más saludable.