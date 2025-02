NMIXX, así fue el regreso del grupo K-Pop a México con "Change Up: MIXX Lab"

NMIXX se presentó con éxito en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, el grupo K-Pop femenino de JYP ofreció dos conciertos como parte de su tour "MIXX Lab", su primera gira en solitario en el país. Este show marcó su regreso al país, pues hace dos años vinieron al KAMP Fest.

Desde su debut en 2022, NMIXX llamó la atención de propios y extraños, sobre todo por su extraña pero diferente propuesta musical. Con el tiempo, el grupo fue ganando popularidad internacional, incluso tienen una canción en español titulada "Soñar", esto como parte de sus promociones dirigidas al público latino.

NMIXX también se convirtió en el primer grupo K-Pop en aparecer en la Semana Latina de Billboard, incluso dieron pie a rumores sobre una posible colaboración con Yeri Mua luego de que publicaran un clip junto a la influencer mexicana. Además, la integrante Lily es una de las que mejor domina el español.

La noche de ayer, NMIXX se presentó en su segunda noche de concierto frente a fans mexicanos de todas las edades y prometieron regresar a nuestro país tras la cálida bienvenida de sus NSWER.

NMIXX concluye "Mixx Lab" después de dos noches de concierto en México

En punto de las 8:00 de la noche, tiempo de México, NMIXX salió al escenario para interpretar "Run for roses", el grupo que se ha caracterizado por su fuerte energía y vocales estables, emocionó al público desde el inicio del concierto. A lo largo de la noche, el grupo K-Pop interpretó sus éxitos más conocidos.

Desde "DASH", "Love me like this", "O.O", "Young, Dumb, Stupid", entre otros, NMIXX hizo cantar a sus fans mexicanos. A lo largo de sus presentaciones también regalaron pelotas firmadas para los afortunados que pudieron atraparlas. Al final de la velada lucieron sombreros charros y aventaron rosas para sus seguidores.

MIXX Lab en México Foto: Karen Mondragón

El momento sorpresivo de la noche fue cuando NMIXX interpretó "Si antes te hubiera conocido" de Karol G, un cover completamente en español como regalo para sus fans, demostrando que tienen un gran dominio del idioma para expresar su agradecimiento.

