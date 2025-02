Rescate del gato de Regina Blandón con ayuda de los bomberos desata ola de MEMES en las redes sociales

Alrededor de las 2:23 horas de la madrugada de este miércoles 19 de febrero, la cuenta oficial de "X" antes "Twitter" del Heroico Cuerpo de Bomberos Ciudad de México, compartió una publicación en la cual informaron sobre el rescate de un gatito que se había quedado atrapado entre un ducto de aire acondicionado y una barda en las calles de la colonia Condesa.

Dicha labor fue concluida sin mayores inconvenientes, devolviéndole el minino sano y salvo a su dueña, de quien adjuntaron una fotografía, siendo nada más y nada menos que la famosa actriz Regina Blandón, quien es reconocida por su papel de Bibi en la serie de comedia "Familia P. Luche".

En la imagen publicada por la cuenta de los Bomberos se puede ver a la actriz sonriendo mientras sostiene a su mascota Juana Margarita entre sus brazos, posando junto a uno de los elementos que atendieron el llamado de emergencia para salvaguardar al animal.

Por su parte, la reacción de los usuarios de las redes no se hizo de esperar, quienes aprovecharon la oportunidad para hacer chistes sobre la curiosa situación por medio de diversos memes y comentarios en donde compararon a Regina Blandón con su personaje de Bibi en la "Familia P. Luche".

"Se vé que no era un gato normal", "Ay Bibi porque no eres normal", "si no es una niña normal como esperan que el gato sea normal" y "Aaaay tenía que ser Bibi", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.