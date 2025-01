Selena Gómez habla su papel en la polémica película "Emilia Pérez": "Sólo hago mi mejor esfuerzo"

La película "Emilia Pérez" se ha convertido en una de las más polémicas del último año, pues ha logrado dividir opiniones por la trama y el desempeño en algunos de sus actores. Como Selena Gómez, quien aunque respondió a las críticas del comediante Eugenio Derbez se había mantenido en silencio ante los comentarios negativos que recibe en redes sociales, sobre todo por el público mexicano, pero esta vez reflexionó sobre lo que ha ocurrido.

En entrevista con la periodista Linet Puente para el programa "Ventaneando", Selena Gómez reflexionó sobre su participación en la cinta "Emilia Pérez" destacando la conexión que tiene con su familia y sus raíces mexicanas. Y es que una de las grandes críticas que ha recibido la actriz, incluyendo las del productor mexicano Eugenio Derbez, son por pronunciación en español.

"Para mí, personalmente, entiendo lo que hizo mi abuela y mi bisabuela para venir solas a este país y siento que he estado rodeada de mujeres realmente increíbles en mi vida. Me encanta representar esa parte de mí porque gran parte de lo que hago es predominantemente inglés. Estoy muy orgulloso de haber podido hacer esta película. Me siento muy afortunada. Sólo hago mi mejor esfuerzo y trabajo duro y soy muy apasionada y me encanta lo que hago", dijo.