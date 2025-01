Eugenio Derbez reacciona al mensaje de Belinda defendiendo a Selena Gómez: “Está muy mal que uno no pueda opinar”

La película "Emilia Pérez" del director francés Jacques Audiard ha dividido opiniones, pues mientras algunos la califican como una "obra maestra" otros han lanzado fuertes críticas. Sobre todo el público mexicano que incluye a Eugenio Derbez, quien pidió disculpas tras lanzarse contra Selena Gómez por su papel en el musical, pero también lamentó no poder expresar libremente su opinión por temor a la reacción de los internautas que afecta de la misma manera a su familia.

Eugenio Derbez recibió una ola de críticas tras calificar como "indefendible" la actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez" y cuestionar los premios que ha recibido la actriz por su participación en el musical. Un proyecto que ha sido aclamado por la crítica, pero no así por el público mexicano que ahora ha decidido darle la razón al comediante que reconoció haberse equivocado en juzgar el trabajo de su colega.

El actor de "La Familia P. Luche" aseguró que la comunicación enfrenta "tiempos difíciles" y lamentó no poder externar libremente su opinión debido a la explosiva reacción del público. Puntualizó en que esto también afecta a su familia, pues sus hijos se convierten en blanco de ataques en redes sociales por sus declaraciones, como ocurrió con Selena Gómez ya que algunos internautas de inmediato cuestionaron el talento de sus hijos.

“Lo que sí reconozco es que uno nunca debe hablar de ningún compañero, es la primera vez que lo hice. Nunca debe uno decir nada (…) Está muy mal que uno no pueda opinar, pero pobres de mis hijos que luego les cae de rebote las cosas. Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil estar en un mundo donde no puedes dar una opinión (…) Tiempos difíciles para la comunicación definitivamente, es muy duro que ya no puedas abrir la boca ni opinar de nada porque te crucifican”, dijo Eugenio Derbez en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en YouTube.