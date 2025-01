Las pruebas que confirmarían un romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina

Tras lo ocurrido con Gabriel Soto y el supuesto fracaso de la obra "Aventurera", a finales del año pasado Irina Baeva se vio involucrada en un nuevo escándalo cuando se reveló que tendría un romance con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde. Aunque la actriz negó que existiera más que una amistad entre ellos, surgen nuevas imágenes que reavivan los rumores de una relación ya que se les puede ver de nuevo juntos.

Los rumores de un romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina surgieron en noviembre del año pasado, pues fueron captados en un lujoso hotel de Las Vegas, Nevada, en donde estuvieron para asistir al Gran Premio de la Fórmula 1. Aunque intentaron pasar desapercibidos, fueron sorprendidos por los paparazzis y en redes sociales se difundieron imágenes que de inmediato intensificaron sospechas de un romance, ya que tan sólo semanas antes se les vieron de nuevo juntos durante uno de los viajes de la actriz.

Esta vez fue el programa de espectáculos "Ventaneando" en el que se difundieron imágenes que confirmarían el romance entre la actriz rusa y el empresario. De acuerdo con la periodista Pati Chapoy, la pareja fue captada el pasado fin de semana en un club nocturno de la Ciudad de México con una actitud romántica dejando ver que hay una evidente química y cercanía entre ellos pese a su negativa.

En las imágenes difundidas por el programa antes mencionado, se puede ver a la pareja platicando y sentados juntos mientras están dentro del establecimiento. Aunque no se trata de una actitud comprometedora, las fotografías reviven los rumores de que existe más que una buena amistad entre ellos como había mencionado la actriz más de una vez, algo por que también ha sido criticada debido a que el empresario también enfrentó sospechas de un romance con Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto y quien señaló a Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio.

Hace algunos meses la actriz aclaró que no tenía un romance con Giovanni Medina y dijo sentirse agradecida con él por haberla apoyado con un problema que tuvo. Más tarde, en un encuentro con los medios retomado por Eden Dorantes en YouTube, la también modelo puntualizó en que estaba soltera y enfocada en su carrera.

“Estoy soltera y estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos profesionales (…) Este año definitivamente me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder, pero no es nada malo, al contrario, todo en la vida es aprendizaje y yo este momento estoy enfocándome en mí, en estar en paz, tranquila, trabajando fuera de mi zona de confort”, dijo la actriz.