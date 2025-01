Hermano de Ricky Martin revela que el cantante no ve a su papá desde hace un año, ¿problemas familiares?

Las fechas decembrinas fueron la oportunidad perfecta para que muchas familias se reconectaran y compartieran tiempo de calidad, pero en el mundo del espectáculo también se dieron algunos enfrentamientos que sacaron a relucir los problemas de varias celebridades. Este fue el caso del reconocido Ricky Martin, quien además de ser uno de los cantantes más existosos en los últimos años, también se ha convertido en un gran activista en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, en los últimos años, su vida personal ha estado marcada por tensiones familiares que han captado la atención de los medios y del público, pues a pesar de que en el 2010 el cantante tomó la valiente decisión de revelar públicamente su orientación sexual y fue respaldado por su padre, Enrique Martín Negroni, el hermano del cantante afirmó que hace más de un año que no acude a visitarlo.

A pesar de este apoyo inicial, en los últimos años surgió un distanciamiento entre Ricky Martin y su papá, por lo que Eric Martin, hermano menor de Ricky, expresó públicamente su preocupación por esta situación. En una publicación a través de su cuenta de Facebook, Eric señaló que Ricky no ha visitado a su padre en más de un año y expresó su deseo para que los problemas familiares se solucionen y puedan reunirse nuevamente.

Eric Martin señala a Ricky Martin por abandonar a su papá

Por medio de su cuenta personal de Facebook, el entrenador personal compartió un mensaje con motivo de las celebraciones navideñas y no dejó pasar la oportunidad para mencionar que tenía conocimiento de que Ricky, quien vive en Beverly Hills, Los Ángeles, había viajado a Puerto Rico para celebrar su cumpleaños, tal como lo hace cada año.

El distanciamiento entre Ricky Martin y su familia destaca la complejidad de las relaciones personales, especialmente cuando se combinan con la vida pública de una figura tan influyente.

Fotografía: Facebook/Eric Martin Ifbb.

Y es que el cantante celebró sus 53 años rodeado de sus hijos Lucia, Valentino, Matteo y Renn, disfrutando de las hermosas playas de la isla, pero lo que llamó la atención de Eric fue que Ricky no se puso en contacto con su papá durante su visita, una situación que no pasó desapercibida para el hermano menor del cantante. De la misma forma, Eric afirmó que su hermano lo tiene bloqueado de redes sociales, por lo que espera que su mensaje le llegue por algún medio para que reflexione sobre la situación familiar.

Solo lo puse para que lo vea por alguien ya que creo que me tiene bloqueado y que al ver esto reflexione y venga a verlo. Todas las familias tienen sus problemas. Pero no por eso tenemos que alejarnos. Eso es lo que quiere el ENEMIGO, escribió Eric Martin.

La razón por la que Ricky Martin se habría distanciado de su familia

Se piensa que uno de los factores que ha influido en la tensión dentro de la familia del cantante es el caso legal que enfrenta a Ricky Martin con su sobrino, Deniss Yadiel Martín. En 2022, Deniss presentó una denuncia contra Ricky por presuntas conductas sexuales no consensuadas y aunque las acusaciones fueron desestimadas por el tribunal, este incidente ha generado peleas dentro de la familia.

El distanciamiento con su padre y las tensiones con otros miembros de la familia están generando preocupación entre sus seguidores.

Fotografía: Instagram/@ricky_martin

Eric Martin ha defendido a su hermano, indicando que no lo cree capaz de cometer tales actos, sugiriendo que Deniss podría estar enfrentando problemas de salud mental. Estas disputas familiares han afectado no solo a los involucrados, sino también a la comunidad que sigue a Ricky Martin, pues la familia ha sido una fuente de apoyo y fortaleza para el cantante a lo largo de su carrera. Hasta el momento, el cantante puertorriqueño no ha hecho ninguna declaración al respecto y Eric tampoco continuó con las publicaciones que pretendían evidenciar el abandono por parte de su hermano.

