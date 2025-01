Revelan nuevos detalles sobre las salidas de Alex Bisogno y Rafa Mercadante de Al Extremo

A lo largo de esta semana te informamos los cambios en el elenco de conductores de "Al Extremo" a partir de este 2025. Por medio de sus respectivas redes sociales Alex Bisogno y Rafa Mercadante anunciaron que su ciclo en el programa terminó, pero no revelaron los motivos.

A unos días de la inesperada noticia, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, compartió información relevante sobre los cambios que están ocurriendo en "Al Extremo" durante los primeros días de este 2025. Además la conductora brindó detalles de las recientes salidas de Alex Bisogno y Rafa Mercadante.

En su canal de YouTube, Ana María Alvarado, conductora del matutino "Sale El Sol", aseguró que Alex Bisogno y Rafa Mercadante fueron despedidos como conductores de "Al Extremo". Detalló que les argumentaron que se trataban de cambios estratégicos.

"No es novedad, los corrieron. Las razones que les dieron fueron gracias por participar, cambios estratégicos, tenemos que hacer una dinámica nueva. Hay que renovar el programa, pero no te vayas de Azteca, les dijeron", contó.

Además, Ana María Alvarado, detalló que a Alex Bisogno y Rafa Mercadante les dijeron que eran importantes en TV Azteca, por lo que les pidieron que no se fueran de la televisora. Apuntó que el hermano de Daniel Bisogno podría llegar a Televisa, pero hasta el momento no hay nada oficial.

"Si te dan cuello es que ya no les interesas o ya no les funcionas. Les dijeron que son importantes en Azteca. Se especula que Alex se va a Televisa, pero no es definitivo", sentenció.