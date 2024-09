Jimin de BTS habla de su futura hija y hace llorar al ARMY con este VIDEO

Jimin de BTS estrenó un nuevo episodio de "Are you sure?" junto a su compañero Junkook, la serie que se transmite por Disney Plus. Ambos comparten una gran amistad dentro de la boyband, por lo que decidieron documentar los viajes que realizaron juntos durante la pausa del grupo.

Con cada episodio que se ha estrenado, Jimin y Jungkook de BTS se han vuelto tendencia en las redes sociales, pues han compartido momentos únicos detrás de escena y parte de su día a día fuera de los escenarios. Hace poco, el cantante y bailarín K-Pop se hizo viral con uno de los clips del programa, pues mostró por primera vez sus tatuajes al desnudo.

Sin embargo, en su episodio más reciente, Jimin y Jungkook de BTS disfrutaron de la temporada de invierno durante uno de sus últimos viajes, pero mientras estaban en el aeropuerto, el cantante conmovió a sus fans al tener un tierno momento con una niña que viajaba de la mano de su papá.

No es la primera vez que Jimin de BTS externa su deseo de ser papá en el futuro, en alguna ocasión mientras filmaba el reality "Von Boyage", el grupo entró a una tienda de ropa y al ver unos zapatos para bebé compartió la emoción de y reveló que así es cómo se sentirá ser padre.

Ahora, durante su episodio más reciente de "Are you sure?", Jimin de BTS conmovió a sus fans tras ver a un padre con su hija en el aeropuerto, pues aseguró que

Cuando pienso en tener una hija... podría llorar

Fue lo que dijo al ver a la pequeña, a lo que su compañero Jungkook le preguntó porque algo así lo conmovía tanto y explicó que tener una hija lo haría llorar, sobre todo porque no querría verla crecer como cualquier papá con sus hijos pequeños. El momento se viralizó en redes, pues las fans aseguran que podría ser un gran padre.

Actualmente, Jimin de BTS es el mayor de dos hermanos, aunque la identidad de su familia se mantiene en privado, por lo que está acostumbrado a cuidar de alguien más joven que él.