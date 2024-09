Taeil sorprende con su última actualización en Instagram tras ser expulsado de NCT, ¿qué hizo?

Taeil de 30 años, ex integrante de NCT 127, fue expulsado del grupo hace unos días. El cantante surcoreano está en medio de la polémica luego de darse a conocer que fue acusado de un delito sexual. Debido a la gravedad de la situación, la agencia SM Entertainment tomó la decisión de separarlo del grupo.

En el primer comunicado de la empresa, se aseguró que Taeil estaba cooperando con la policía, pues hay una investigación en curso. Las críticas y reacciones en su contra empeoraron cuando se dio a conocer que la demanda se interpuso desde junio pasado, aunque SM aclaró que no fueron notificados hasta hace un par de semanas.

Desde entonces, no han habido más actualizaciones sobre el caso de Taeil de NCT, incluso sus ex compañeros tuvieron su primera aparición pública en el aeropuerto, donde se les notó cabizbajos. Las fans incluso han roto la mercancía con la imagen del idol, en repudio a las acciones por las que se le acusa, ya que aparentemente habría acosado a una joven, además de amenazarla desde hace 6 años, pero hasta ahora no se ha confirmado qué tipo de cargos tienen en su contra.

Tras darse a conocer la polémica de Taeil, sus ex compañeros de NCT 127 dejaron de seguirlo en redes sociales, la empresa tampoco ha declarado si rescindirá su contrato con el cantante dentro de SM. La opinión pública también ha empeorado ante la falta de actualizaciones sobre la noticia, aunque usuarios opinen que es debido a la gravedad de la investigación y por protección a la víctima.

Además, la primera actualización de Taeil sorprendió a su antiguas seguidoras, pues su Instagram ahora es privado. Las primeras reacciones fueron del todo negativas, pues hubieran esperado una disculpa pública en lugar de limitar sus redes sociales, pues ha perdido casi un millón de seguidores desde que se dio a conocer la noticia.

Hasta ahora, Taeil sigue siendo parte de la empresa de SM Entertainment, pero ya no figura como integrante de NCT 127, incluso sus excompañeros borraron sus fotos junto a él y lo han eliminado de las imágenes oficiales que aparecían en el sitio de la agencia.