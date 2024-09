Odalys Ramírez pide perdón tras lo ocurrido en "La Casa de los Famosos México": "La situación me superó"

La tensión llegó a su punto máximo en “La Casa de los Famosos México” la noche de este martes durante la gala, cuando Odalys Ramírez cuestionó a Adrián Marcelo sobre lo que dijo el domingo de eliminación y que desató un fuerte enfrentamiento con Gala Montes, resultando en la expulsión del influencer. Tras lo ocurrido, la conductora pidió disculpas y dijo haber actuado de manera equivocada ante la situación.

¿Qué ocurrió con Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”?

El pasado domingo el youtuber regresó a “La Casa” tras salvarse de la eliminación, fue entonces que lanzó un comentario con el que desató gran controversia entre sus compañeros y en redes sociales: “Una mujer menos que maltratar”. Odalys Ramírez lo cuestionó al respecto este martes, aunque los argumentos del influencer involucraron una vez más ataques contra Gala Montes, quien no dudó en defenderse.

El fuerte enfrentamiento generó una intensa movilización en redes sociales, donde internautas mostraron su total apoyo a Gala Montes y exigieron la salida de Adrián Marcelo. Patrocinadores del reality show se sumaron condenado los comentarios realizados por algunos participantes, por lo que, horas más tarde se anunció que el creador de contenido habría abandonado el programa de manera voluntaria.

Odalys Ramírez se disculpa tras crisis en LCDLF México

La conductora recibió críticas en redes sociales por la forma en la que intentó abordar el tema de violencia de género en “La Casa de los Famosos México” a través del comentario de Adrián Marcelo. Ante esto, compartió un video en el que admite no haber tenido un buen manejo del tema y puntualizo su postura contra cualquier tipo de violencia.

“Tengo que ofrecer mis más sinceras disculpas porque creo que no tuve un buen manejo de crisis, de situación (…) La situación creo que me superó en medio de las discusiones, las peleas, las palabras acaloradas que se dijeron y al no reaccionar de la manera correcta tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales, mis convicciones, y no dejé clara mi postura que está en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia”, dijo.

Añadió: “Soy un ser humano, cometo errores, ayer cometí un error, no tuve la postura que debí tener; sin embargo, es de sabios reconocerlo y aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define. Yo tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer”.