La mamá de Gala Montes reacciona al triunfo de Mario Bezares: "de haber sabido no lo veo"

La mamá de Gala Montes, Crista Montes reaccionó al triunfo de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México y todo parece indicar que no estuvo tan contenta con el resultado final, pues después de asistir al último programa para apoyar a su hija mostró sus deseos de que ella fuera la ganadora pero no fue así y no dudó en expresar su sentir.

La noche de ayer se dio a conocer al segundo ganador de La Casa de los Famosos México segunda temporada. La gala estuvo reñida, pues Karime y "Mayito" se lograron posicionar como los favoritos de la temporada, pero el apoyo del público fue claro y todos los votos fueron para él y así fue cómo logró convertirse en el triunfador absoluto de esta edición.

Antes de que Mario llegara a la final junto a Karime, el tercer lugar se lo llevó Gala Montes, la cuarta posición Arath de la Torre, mientras que el miércoles Briggitte Bozzo se colocó el el quinto lugar. Así fue como el equipo Mar logró expulsar poco a poco a los integrantes de Tierra y tal como ellos lo imaginaron, llegaron hasta el último programa.

Mario Bezares se convirtió anoche en el segundo ganador de La Casa de los Famosos México | Foto: YouTube el 5

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes después del triunfo de Mario Bezares?

Unas horas después de haber terminado el programa final de La Casa de los Famosos México, Crista Montes escribió en su cuenta de Instagram que quien debía ganar esta segunda temporada era su hija Gala Montes y que si hubiera sabido que el ganador hubiera sido Mario, no hubiera visto el programa.

"Gala tú merecías ganar sí hubiera sabido que salían con eso no lo miro", expresó en sus redes sociales.

Crista Montes aparece en la final de La Casa de los Famosos para recibir a Gala Montes

Recordemos que previo a la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos México, madre e hija vivieron un fuerte conflicto que las llevó a distanciarse, por lo que la hermana de la actriz mostró su enojo al enterarse de que su madre iba a estar en la final del reality show, pues se había acordado con la producción que no querían que su mamá estuviera en el foro.

Luego de que Gala salió de la casa en quinto lugar, en la puerta estaba su hermana y un poco atrás su madre cargando un ramo de flores para entregárselo y así fue, apenas salió de la residencia y abrazó a su mamá. A pesar de que no hubo intercambio de palabras entre ellas, durante su estancia en la casa, la actriz mostró sus deseos de reconciliarse con la mujer que le dio la vida.

Anoche también se vivió el esperado reencuentro entre Gala y su mamá | Foto: YouTube el 5

