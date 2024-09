Nodal revela que es mandilón y asegura que Ángela le prepara un desayuno delicioso: VIDEO

Una de las parejas más polémicas del gremio artístico, sin duda alguna son los recién casados Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues, desde que anunciaron la confirmación de su noviazgo los cantantes han estado en el ojo del huracán y todo lo que digan o hagan es noticia y más si se trata de su vida privada.

En esta ocasión, en una reciente entrevista Nodal reveló detalles de su vida privada como recién casado junto a Ángela Aguilar, etapa que describió como la mejor de su vida, pues asegura que se siente feliz y muy tranquilo, además el sonorense reveló lo que su esposa le hace de desayunar y si es que es mandilón o no.

Nodal asegura ser un mandilón.

Nodal se considera un mandilón

Durante una reciente entrevista con “El Terrible”, el creador del Mariacheño, reveló algunos detalles de su vida privada junto a su esposa Ángela Aguilar y reveló que se considera un hombre “mandilón”, e incluso, Nodal dijo que es lo mejor del mundo serlo.

“Siempre he sido mandilón… Es lo mejor que existe (ser mandilón)”, dijo Nodal

Están muy enamorados

Respecto a este tema, el presentador no desaprovechó el momento para saber si Nodal es muy activo en las labores del hogar o si es que no participa en ellas, por lo que el sonorense aseguró que él no hace prácticamente nada en su hogar, pero su esposa Ángela sí.

“Se va a escuchar mal, pero yo no hago muchas cosas… Normalmente, siempre estoy chambeando y cuando no, lo que me gusta es descansar… Cualquier actividad que yo haga no requiere muchas cosas, entonces ella es más activa, ella cocina…" dijo Nodal

Lo que Ángela le cocina a Nodal

Para nadie es un secreto que Nodal ama las comidas caseras que le prepara su mamá, pero recientemente reveló que el desayuno que le hace su esposa Ángela Aguilar es lo más delicioso que ha probado, por otra parte, para el cantante es muy importante sentirse amado por sus seres querido y reveló que él siente muy bonito cuando su esposa lo consiente con un rico desayuno, el cual por cierto es un platillo zacatecano.

“El desayuno no recuerdo bien el nombre, pero son unos blanquillos bastante deliciosos, la comida no me ha tocado”. Dijo Nodal

Nodal disfruta de la comida que le hace su esposa.

