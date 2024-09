Johnny Depp vuelve como Jack Sparrow para soprender a unos niños de un hospital: VIDEO enternecedor

Johnny Depp ha estado por debajo del radar luego de su famoso divorcio y conflicto que vivió hace algunos años junto a Amber Heard, por lo que su carrera actoral ha estado en una constante incógnita, pues, ya hasta le cancelaron una película en meses recientes, por lo que no ha estado en su mejor momento.

Sin embargo, a unas horas de que se termine el Festival de San Sebastián el famoso actor nos ha regalado uno de los momentos más humildes e importantes de esta edición, ya que después de que fuera elogiado con el premio “Donostia Pedro Almodóvar” donde se llevó los aplausos del auditorio tras llamar “Mister Handsome” al presidente español Pedro Sánchez.

Y es que a pesar de recibir críticas por no llegar a tiempo a las conferencias de prensa e incluso cuando los periodistas que querían hablar con él lo dejaron solo, el artista se dedicó a hacer uno de los momentos más épicos de su carrera, demostrando que es uno de los más grandes actores de todos los tiempos.

Aun cuando ha presentado una de sus últimas películas en el certamen, Modi-Three Days on the Wings of Madness, fue totalmente ignorada, pues su paso por el hospital fue la verdadera noticia que alegró al mundo, pues, significó el regreso de Jack Sparrow.

Así fue como Johnny Depp sorprendió a un grupo de niños en el Hospital

El famoso actor ha demostrado uno de sus lados más humildes, pues se decidió visitar las plantas de pediatría y oncología del Centro Sanitario Público Donostiarra para poder hablar y compartir todo su talento para esos niños que la están pasando mal y que son muy fanáticos de uno de los personajes más importantes del actor.

“El capitán Jack Sparrow, encarnado por el actor Johnny Depp, ha visitado esta tarde a los niños en Osakidetza” compartió el centro de atención en su cuenta de X.

En las imágenes compartidas por el Hospital, podemos ver a un Johnny Depp muy inmersivo, pues con su representativo traje de Jack Sparrow, uno de los personajes más importantes de Disney, alegra a niños con su presencia, pues no solo se limitó a visitarlos, sino que además compartió bellos momentos con los pequeños.

Y es que a pesar de que fue cancelado por Disney y despojado de la franquicia de Piratas del Caribe, el actor no dejó atrás su pasado como el Capitán del Perla Negra, tras el duro divorcio mediático que vivió junto a Amber Heard y por el que tuvo que pagar 2 millones de dólares a la actriz mientras que ella le entregó 15 millones de dólares por difamación entre los dos.

Asñi se vio a Johnny Depp en un hospital/créditos:@osakidetzaEJGV

Sigue leyendo:

Maggie Smith: ¿qué es la enfermedad de Graves, padecimiento contra el que luchó la profesora McGonagall?

Danna: estas fueron sus polémicas declaraciones que provocaron su cancelación en España