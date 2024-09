La cantante sinaloense Bratty muestra madurez con su música

Bratty, joven promesa del indie mexicano llega con su “Tres tour” el 28 de septiembre al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, presentación sobre la cual mencionó, "tendré un nuevo formato de músicos conmigo en el escenario, será un show conceptual mejorado, va a ser como ver el disco en persona, desde el vestuario que utilizaré, hasta los arreglos musicales, será una experiencia inmersiva”.

Y agregó, "en mi concierto en el Metropólitan aplicaré la experiencia que he adquirido en los escenarios durante esta gira, pasé de ser una chica que volteaba al suelo cuando cantaba, a soltarme más con el público e interactuar con mis fans, mi objetivo siempre es hacer un buen espectáculo”.

La cantante sinaloense, comparte la experiencia de dar inicio a su tour en Estados Unidos, "recorrimos Norteamérica, fue difícil porque fueron fechas continuas, enfrentamos una gran prueba al empezar por lo complicado, porque es un campo que apenas estamos abriendo".

Jennifer Abigail Juárez Vázquez, su nombre real, ya cuenta en su carrera con una exitosa participación en el icónico encuentro musical Coachella celebrado en Indio, California, además de haber tocado en el Vive Latino 2024, la intérprete de temas como "Continental" y "Honey, no estás", planea lanzar nueva música en 2025.

Con el lanzamiento de sus más recientes sencillos "Ya no es lo mismo", "Agosto" y "Estos días", temas que son parte de su nuevo álbum “Tres”, Bratty se mantiene fiel a su forma de ser y de crear música, "en este mundo donde todo es superficial, mi proyecto se distingue porque muestra sinceridad, no pretendo ser alguien que no soy, he tenido un gran aprendizaje en mi carrera y una evolución en mi calidad musical”, indicó.

Y añadió, "escribir mis discos ha sido como tener un diario, en el primero era una niña, el segundo fue una transición, cuando pasé de ser una adolescente a empezar a convertirme en una adulta joven, me independicé y me mude a la Ciudad de México, en esta etapa de mi vida el disco que más me define es 'Tres'".

Después del concierto que ofrecerá en el Teatro Metropólitan, su gira “Tres tour” continúa en Guadalajara, Puebla y Pachuca.

SOBRE BRATTY:

Acompañó a Álvaro Díaz en sus conciertos en el Auditorio Nacional el 12 y 15 de septiembre

Ha colaborado con Metronomy, Álvaro Díaz, Daniel Quién y Ed Maverick

Acompañó a Ed Maverick en su concierto en el Metropólitan en 2019

En octubre tiene presentaciones en Londres, Barcelona y Madrid

Planea cerrar su gira actual en Culiacán

“Continental” es su tema favorito

En 2023 dio una gira de 10 fechas por Estados Unidos, pasando por ciudades como Los Ángeles, Phoenix y Dallas

LOS DATOS:

992 mil oyentes mensuales tiene en spotify

421 mil seguidores tiene en instagram

2017 debutó con su primer sencillo titulado "Todo está cambiando"

21 sencillos ha lanzado

3 discos a la de estudio tiene en su discografía

2023 llegó "Tres" su tercer álbum

MAAZ