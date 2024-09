50 Cent lanzará serie sobre el caso de "Diddy" Combs en Netflix, ¿cuándo se estrena en México?

Netflix se ha preparado uno de los documentales más importantes de los últimos años, pues junto a 50 Cent se ha podido saber que será uno de los proyectos que hablara sobre las recientes y muy graves acusaciones que ha recibido el rapero Sean Combs o más conocido como Puff Daddy.

Fue gracias a Variety que se pudo conocer este proyecto que partir de la reciente controversia por las múltiples demandas por abuso que está viviendo el rapero, siendo una de las principales la de Cassie Ventura, su expareja que ha desencadenado una serie de alegaciones de muchas más mujeres.

Por lo que podría ser uno de los documentales más importantes sobre un artista en lo que va de los últimos años, pues se sabrá la verdad sobre lo ocurrido con el rapero y todas sus víctimas para poder concientizar sobre la grave situación que vivieron las mujeres afectadas.

Según Variety, Netflix está produciendo esta docuserie sobre las graves acusaciones de tráfico sexual, crimen organizado, agresión sexual y abusos por parte de Sean “Diddy” Combs, por lo que ha estado en una ´persecución para que pague por las graves acusaciones.

Estará siendo dirigido por Alexandria Stapleton además de que 50 Cent estar apoyando como productor ejecutivo gracias a su ellos G-Unit Film & Televisión para que pueda ser posible.

“Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora”, dijeron 50 Cent y Alexandria a Variety en exclusiva.

La participación de 50 Cent es una de las más importantes y sorprendentes, pues, surge gracias a un contexto complicado, porque para el rapero la causación de su ex pareja Cassie Ventura fue una de las chispas que encendió todas las acusaciones que buscan justicia.

“Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura”, mencionó 50 Cent a Variety.