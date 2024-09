Rey Grupero se lanza en contra del periodista Jorge Carbajal: "conmigo no te vuelvas a meter" | VIDEO

Las redes sociales se han convertido en plataformas para impulsar la carrera de muchos famosos, este es el caso del Rey Grupero, quien se ha convertido en un personaje muy reconocido debido a su participación en diversos programas de televisión y como creador de contenido. Y si bien es cierto que a lo largo de su carrera se ha visto envuelto en diversas polémicas, una de las más recientes causó preocupación, pues el influencer habría amenazado al periodista Jorge Carbajal.

El incidente fue compartido por el periodista a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó que las agresiones verbales ocurrieron el pasado fin de semana, cuando ambos coincidieron en un restaurante ubicado en la Ciudad de México. Según las declaraciones hechas por el conductor del programa de espectáculos "En Shock", la situación escaló rápidamente y derivó en gritos por parte del influencer, por lo que ahora teme por su integridad física.

De acuerdo con el relato de Jorge Carbajal, el incidente se produjo de casualidad, pues el periodista explicó que, en un primer momento, no reconoció a Rey Grupero debido a que este llevaba el cabello recogido y no portaba su característico sombrero. "Me le quedé viendo [...] quiero saber quién es, por qué se me queda viendo. No ubicaba quién era. A lo mejor, si hubiera venido con las greñas sueltas y con el sombrerito lo hubiera reconocido", comentó Carbajal.

Fotografía: Instagram/@reygruperomx

Rey Grupero agrede verbalmente a periodista Jorge Carbajal

Pero estas miradas no se quedaron en sólo eso, pues fue solo cuando Rey Grupero se levantó de su mesa y se dirigió hacia él, que el periodista se dio cuenta de la identidad del influencer. "De repente veo que viene hacía a mí [...] Él se acerca y me dice: ‘¿Tú eres Jorge Carbajal?’, y yo le digo: ‘sí', y él responde: ‘Yo soy el Rey Grupero’", explicó el periodista.

Y lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila entre ambos se tornó rápidamente en una discusión acalorada, ya que Carbajal asegura que, en un principio, Rey Grupero le pidió de manera calmada que no volviera a hablar mal de él. “Me empieza a decir que nunca más vuelva a hablar mal de él, que cómo me atrevo. 'Nada más te digo que conmigo no te vuelvas a meter, a mí no me vuelvas a mencionar nunca'”, relató el periodista en su video. Sin embargo, la situación cambió cuando Rey Grupero elevó la voz, llamando la atención de las personas que se encontraban en el lugar:

Empezó a armarse de valor, y obviamente a tratar de llamar la atención, como solo a él le gusta. De un momento a otro empezó a gritonear en todo el restaurante. Gritándoles que yo era de lo peor [...] que yo había hablado pestes de Verónica Castro [...] que yo había defendido a Juan José Duque, el cirujano que había acabado con la vida de tantas mujeres, declaró el periodista.

El periodista también mencionó que Rey Grupero lo responsabilizó de haber defendido públicamente al cirujano Juan José Duque, lo que fue otro motivo de las recriminaciones del influencer.

Fotografía: Instagram/@jorgitocarbajal

Durante el altercado, Rey Grupero no solo insultó a Carbajal, sino que lo acusó de difamación, pues según el influencer, el periodista había mentido en sus reportajes y lo calificó de “mediocre” y “cobarde”. “Eres un difamador, un mentiroso, por eso nunca has brillado, eres un mediocre”, fueron algunas de las palabras que, según Carbajal, Rey Grupero le gritó frente a todos los presentes. La discusión subió tanto de tono que el periodista temió que pudiera desencadenarse en algo más grave.

Aunque hasta el momento el incidente no ha tenido repercusiones legales, Jorge Carbajal dejó claro en su video que, en caso de que algo le sucediera a él o a sus seres queridos, responsabilizaría directamente a Rey Grupero. "Cualquier cosa que me pase a mí o a personas cercanas a mí, hago responsable a Rey Grupero", dijo el periodista. Estas palabras han generado preocupación entre sus seguidores, quienes temen que la situación pueda escalar más allá de un simple enfrentamiento verbal.

VIDEO: así fue el altercado entre Rey Grupero y el periodista Jorge Carbajal

¿Por qué Rey Grupero se peleó con Jorge Carbajal?

El origen del conflicto entre Rey Grupero y Jorge Carbajal se remonta a 2023, cuando el periodista publicó una serie de audios en su programa. En dichos audios, Rey Grupero mantenía una conversación con un socio del cirujano Juan José Duque, y se discutían temas relacionados con deudas y retractaciones; según Carbajal, estos audios fueron la chispa que encendió la ira del influencer.

"Lo que más le disgustó es que un día me mandan unos audios, los hago públicos; en ellos se menciona que Juan José Duque y Rey Grupero debían dinero a otra persona", recordó el periodista, asegurando que este material fue motivo de represalias verbales por parte del influencer.

El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde tanto seguidores de Jorge Carbajal como de Rey Grupero expresaron su opinión. Mientras algunos apoyaron al periodista y condenaron la actitud del influencer, otros defendieron a Rey Grupero, argumentando que Carbajal había cruzado la línea al exponer los audios filtrados.

Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz, ha construido su carrera en redes sociales a base de bromas pesadas y un "estilo provocador".

Fotografía: Instagram/@reygruperomx

Además, varios seguidores señalaron que Rey Grupero tiene una historia de conflictos con periodistas y figuras públicas. Anteriormente, el influencer ha tenido enfrentamientos con otros comunicadores y celebridades, lo que ha reforzado su imagen de "problemático" en el mundo del entretenimiento. Hasta el momento, Rey Grupero no ha hecho ninguna declaración al respecto.

