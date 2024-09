¿Emilio Osorio es hijo de Bobby Larios? El actor hace fuertes declaraciones sobre este rumor

La televisión mexicana ha sido testigo de numerosos actores que además de protagonizar las telenovelas más exitosas, también se han visto involucrados en fuertes polémicas que lejos de aparse con los años, se han ido cocinándose y a pesar del paso del tiempo siguen siendo cuestionados. Un ejemplo de ello es el actor y modelo Bobby Larios, quien es conocido tanto por su trabajo en televisión como por su vida personal.

Y es que su atractivo físico y carisma le han permitido tener una carrera exitosa en el mundo del espectáculo, así como en la vida personal, conquistando el corazón de diversas mujeres, incluyendo a la famosa vedette Niurka Marcos, con quien sostuvo una relación amorosa a principios de los 2000. Esta relación no solo le proporcionó una mayor visibilidad en los medios, sino que también lo involucró en un sinfín de rumores que hasta hoy siguen persiguiéndolo, siendo el más persistente aquel que sugiere que él es el verdadero padre de Emilio Osorio, hijo de Niurka y del productor de televisión Juan Osorio.

Si bien este parece ser un chisme viejo, los rumores que insisten en que él podría ser el padre biológico de Emilio Osorio, quien ha seguido los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento y ha construido una prometedora carrera como actor y cantante. Este rumor surgió hace más de una década, durante el periodo en el que Larios mantenía una relación con Niurka, lo que dio pie a especulaciones sobre la verdadera paternidad de Emilio, quien en ese entonces era un niño pequeño.

Además de los rumores y la atención mediática por su vida personal, Bobby Larios también es recordado por su participación en la famosa obra de teatro "Aventurera".

Bobby Larios aclara los rumores sobre la paternidad de Emilio Osorio

A pesar de la insistencia de medios y fans, Bobby Larios ha negado en repetidas ocasiones cualquier relación paterna con Emilio y en su más reciente encuentro con la prensa, el actor aprovechó para aclarar nuevamente los rumores, manifestando de manera firme que él no es el padre del joven artista.

Con Emilio no he hablado nada, no lo he visto, si lo veo lo saludo me parece un chico que la está llevando bien, está manejando bien su carrera […] Si en algún momento lo veo es un abrazo con mucho cariño, pero hijo mío no es... pero que te digo, el chavo es guapo, sentenció el actor y modelo.

Uno de los momentos más tensos de la conversación con los medios ocurrió cuando un periodista le preguntó si estaría dispuesto a someterse a una prueba de ADN para callar los rumores de una vez por todas; ante esto Larios, con un tono de voz sereno pero decidido, rechazó la posibilidad de someterse a dicho examen, insistiendo que el único hijo que tiene es Santiago, nacido de una relación posterior a su romance con Niurka. “No, para nada. Yo el único hijo que tengo es Santiago", afirmó con contundencia.

Y es que la relación entre Bobby Larios y Juan Osorio ha sido otro punto recurrente de atención mediática, pues su relación con Niurka comenzó poco después de que ella terminó con Juan Osorio, mientras Emilio aún era un niño. Las diferencias entre ambos hombres, aunque nunca del todo públicas, alimentaron los titulares durante años y parece ser que siguen siendo objeto de interés.

Hoy en día, Bobby Larios parece estar enfocado en su familia y en proyectos personales, dejando atrás las controversias del pasado.

Sin embargo, en sus declaraciones recientes, Bobby Larios ha dejado claro que para él esos conflictos pertenecen al pasado. "La gente me ha preguntado por eso y yo no tengo problema, si lo veo lo saludo, si el señor me saluda claro que sí, yo no tengo nada, yo no guardo rencor solo es algo que ya pasó y ya está. hoy por hoy estamos de este lado", expresó, en un esfuerzo por dejar atrás cualquier tipo de resentimiento.

Es evidente que Bobby Larios desea mantener su vida personal en privado y alejada de los reflectores, pues a lo largo de los años, ha aprendido a lidiar con las consecuencias de su fama y las relaciones públicas que han definido su carrera, manteniendo una postura calmada y diplomática frente a los rumores y las especulaciones.

Bobby Larios dice no guardarle rencor a Juan Osorio

