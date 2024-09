Enrique Guzmán envía polémico mensaje luego de conocer que Apolo no es hijo de Luis Enrique

El pasado miércoles 18 de septiembre se confirmó que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico del hijo de Mayela Laguna. Esta declaración se dio a conocer después de que un juez ordenara una prueba de ADN, ésta se realizó en agosto de este año y, a través de un comunicado, se dio a conocer que el test arrojó un resultado negativo, eliminando cualquier vínculo biológico entre Luis Enrique y el menor.

Cabe recordar que el conflicto legal comenzó a principios de 2023, cuando Luis Enrique Guzmán, por medio de sus abogados, hizo público que no era el padre biológico del hijo de Mayela. El resultado de una primera prueba de ADN reveló una incompatibilidad genética del 100%, es decir, que no existía probabilidad de paternidad. A pesar de esto, Mayela Laguna no aceptó este dictamen, argumentando que dicha prueba había sido realizada de manera unilateral por Luis Enrique y carecía de la validez legal necesaria.

Pero este nuevo dictamen terminó por confirmar las sospechas del hijo de la reconocida actriz Silvia Pinal y el polémico cantante Enrique Guzmán. Y precisamente fue el cantante quien, después de algunos días de especulaciones, dio las primeras declaraciones sobre este escándalo familiar, pues desde el nacimiento de Apolo, Luis Enrique había reconocido legalmente al niño como su hijo, dándole su apellido y asumiendo responsabilidades económicas y morales.

Así reaccionó Enrique Guzmán a la prueba de negativa de ADN

Tras el revuelo generado por los resultados de la prueba de ADN, Enrique Guzmán no tardó en pronunciarse públicamente sobre el tema y en una entrevista concedida al programa televisivo "Hoy Día", el cantante compartió sus pensamientos respecto a la controversia, revelando que las dudas sobre la paternidad del niño no eran nuevas dentro de su círculo familiar.

"Desde hace bastante tiempo sospechábamos que Mayela no había sido sincera con mi hijo", declaró Guzmán, refiriéndose a las sospechas que, según él, llevaban tiempo rondando en torno a la honestidad de Mayela Laguna sobre la verdadera paternidad del menor, por lo que el resultado de la prueba de ADN no fue una completa sorpresa para la familia.

Igualmente, Enrique Guzmán también abordó las posibles consecuencias que este resultado podría tener para su hijo, Luis Enrique, en su relación con el menor. Según sus palabras, "a partir de ahora, ya no será su padre en ningún sentido", sugiriendo que Luis Enrique, tras la confirmación de la falta de vínculo biológico, no tendría más obligaciones formales hacia el niño.

Los abogados de Mayela Laguna han señalado que, a pesar de los resultados de la prueba, el vínculo legal entre Luis Enrique y el niño sigue vigente.

No obstante, el cantante no dejó de lado el aspecto moral que, desde su punto de vista, sigue siendo un tema relevante. "Aunque legalmente pueda desvincularse, Luis Enrique tiene el deber moral de asegurarse de que el niño crezca en un ambiente adecuado y saludable", afirmó, subrayando que la responsabilidad de su hijo no termina con la ausencia de lazos de sangre.

Por otra parte, Enrique Guzmán manifestó su preocupación sobre el futuro del niño y el entorno en el que será criado, dejando entrever que no confía plenamente en Mayela Laguna como la figura adecuada para encargarse de su educación. "Permitir que ella eduque al niño me parece peligroso", comentó de manera tajante, sugiriendo que las decisiones que tome Mayela en cuanto a la crianza del menor podrían no ser las más beneficiosas.

Finalmente, Guzmán concluyó reafirmando que, a pesar de que la prueba de ADN haya disuelto cualquier relación biológica entre Luis Enrique y Apolo, la familia Guzmán no planea abandonar al menor. "Aunque no sea de su sangre, mi hijo tiene la obligación de protegerlo, y eso es lo que piensa hacer", expresó el artista. Estas declaraciones reflejan el compromiso que, según él, tanto él como su hijo Luis Enrique mantienen con el bienestar del menor, más allá de lo que el dictamen legal haya determinado sobre la paternidad. La familia, insistió Enrique Guzmán, continuará velando por el futuro del niño, aunque las circunstancias hayan cambiado.

Mayela Laguna ha afirmado en repetidas ocasiones que su único interés es garantizar el bienestar de su hijo, lo que incluye mantener los beneficios legales derivados del reconocimiento de paternidad por parte de Luis Enrique.

Las fuertes declaraciones de Enrique Guzmán sobre el pequeño Apolo

