Luis Enrique Guzmán afirma estar seguro que la prueba de paternidad será negativa, ¿cómo va el proceso?

Una de las familias más reconocidas en el país es la Dinastía Pinal, pero además del innegable talento y personalidad de cada uno de sus integrantes, también se han visto envueltos en una serie de polémicas y la más reciente involucra a Luis Enrique Guzmán y su ahora expareja, Mayela Laguna. Y es que la controversia legal en torno a la paternidad del hijo de Mayela, llamado Apolo, se ha vuelto más fuerte después de los rumores sobre los resultados de la prueba de ADN que se realizó para determinar si el hijo de Silvia Pinal es el padre biológico del menor.

Aunque algunas versiones aseguraban que los resultados ya estaban son públicos, Luis Enrique ha salido a desmentir esta información, pero también ha aprovechado la ocasión para reafirmar su convicción sobre el desenlace de esta prueba y lanzar fuertes acusaciones contra su expareja.

Durante una reciente entrevista con el programa "Venga la Alegría", el hijo de la icónica actriz Silvia Pinal aclaró que hasta el momento su abogada no le ha notificado sobre los resultados del test genético realizado por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y según Luis Enrique, aunque existen numerosos rumores al respecto, él no ha recibido ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades judiciales o de su equipo legal. Pero a pesar de ello, dice encontrarse seguro del posible resultado.

La disputa entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna no ha escapado del ojo público, y la atención mediática sobre el caso ha sido intensa.

Luis Enrique Guzmán piensa que no es el papá biológico de Apolo

Aunque aún no tiene conocimiento formal de los resultados, Luis Enrique Guzmán no ha mostrado ningún titubeo al afirmar que está convencido de que la prueba de ADN revelará que no es el padre biológico de Apolo, pues según sus propias declaraciones, su certeza proviene de una supuesta infidelidad cometida por Mayela Laguna durante su relación, lo que lo llevó a dudar de la paternidad del niño desde hace tiempo.

Yo sé desde el momento en que me fueron infiel... yo ya sé, pero nada más falta que la Fiscalía corrobore lo que yo ya sabía, lo que sospechábamos, declaró Luis Enrique Guzmán para "Venga la Alegría".

Una de las preocupaciones más recurrentes en este tipo de casos es la posibilidad de manipulación de pruebas, y Luis Enrique Guzmán se ha mostrado firme en su negativa ante cualquier insinuación de fraude y según explicó, ni él ni su familia han intentado influir en el proceso judicial o en la realización de las pruebas de ADN.

"Nosotros no hemos hecho trampa, ni hemos manipulado ni hemos pedido nada", aclaró enfáticamente. Además, resaltó que, independientemente de lo que determinen los resultados, su afecto por Apolo no cambiará y seguirá dispuesto a ofrecerle su apoyo, aunque no sea su hijo biológico.

"Yo le tengo un cariño de padre a hijo y, si resulta que no soy su padre biológico, estoy dispuesto a ayudarlo", subrayó Guzmán. De la misma forma, Luis Enrique también aprovechó la entrevista para hablar sobre la relación que ha mantenido con Apolo durante los últimos años y según sus palabras, en diversas ocasiones el niño pasaba más tiempo con él que con su madre, lo que reforzó su vínculo paternal con el menor.

Mientras Luis Enrique afirma que todo está sucediendo conforme a la ley, insinúa que su expareja podría estar buscando la manera de poner en duda la veracidad de los resultados de la prueba.

En uno de los momentos más emotivos de su declaración, Guzmán relató cómo Apolo, en ocasiones, no quería regresar con su madre cuando esta iba a recogerlo. "Pasaba más tiempo conmigo que con su mamá y, en algunos momentos, ya no se quería ir con ella, se quería quedar conmigo", recordó.

No obstante, la situación se ha vuelto más compleja debido a los conflictos entre Guzmán y Laguna, pues según sus declaraciones, su expareja ha utilizado al niño como un instrumento en esta batalla legal, y la acusó de mentir tanto sobre él como sobre su familia. Además, Luis Enrique lanzó duros calificativos hacia Laguna, calificándola de "mitómana, mentirosa y sociópata", expresando su frustración por la situación que atraviesan tanto él como Apolo.

Mayela Laguna estaría preparándose para apelar el resultado del ADN

Además de las contundentes declaraciones sobre el resultado de la prueba, Luis Enrique también sugirió que Mayela Laguna ya se encuentra preparando una estrategia legal para desacreditar los resultados de la prueba de ADN. El artista mencionó que en uno de los audios filtrados de Laguna, su abogado le aconsejaba sobre cómo alegar en caso de que el dictamen fuera negativo.

Este tipo de acusaciones no ha hecho más que aumentar la tensión entre las dos partes involucradas en esta disputa legal.

"Ya lo tenían preparado, hasta en uno de los audios, su abogado le asegura que si sale negativa la prueba, van a decir que nosotros hicimos trampa", aseguró Guzmán. En México, el proceso de determinación de paternidad mediante pruebas de ADN es un procedimiento riguroso y legalmente establecido, con el INCIFO como una de las instituciones encargadas de realizar las pruebas en casos judiciales, este organismo utiliza tecnología avanzada para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados, los cuales se publican oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y se notifican a las partes involucradas.

Sin embargo, este tipo de pruebas, aunque científicamente concluyentes, a menudo no son el fin de la disputa. Las implicaciones emocionales, legales y familiares pueden ser profundas y duraderas, especialmente cuando se trata de menores de edad. El caso de Luis Enrique Guzmán y la paternidad de Apolo continúa generando especulación y controversia, mientras la espera por los resultados de la prueba de ADN se prolonga, las tensiones entre Guzmán y Mayela Laguna no han hecho más que intensificarse.