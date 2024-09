Mayela Laguna reacciona al supuesto resultado de la prueba de ADN de su hijo Apolo y su ex, Luis Enrique Guzmán

Durante esta semana Luis Enrique Guzmán, hijo de la primera actriz Silvia Pinal, acaparó la atención de los medios de la farándula después de que un programa de espectáculos filtrara el resultado de la prueba de ADN que se hizo junto a Apolo, el hijo que "procreó" con su expareja, Mayela Laguna.

Fue hace unos meses cuando el hijo de la estrella del Cine de Oro aseguró que Apolo no era su hijo y confirmó su separación de Mayela Laguna. Ante esta decisión ambos se realizaron una prueba de ADN y de acuerdo con "Chisme No Like" el resultado fue negativo.

El hijo de Silvia Pinal está en boca de todos. Foto: Especial

Mayela Laguna reacciona a la prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán

Hace un par de días el programa de espectáculos "Chisme No Like" reveló el resultado de la prueba de ADN que se hicieron Luis Enrique Guzmán y su "hijo", Apolo. De acuerdo con la transmisión Luis Enrique Guzmán no es el papá biológico de Apolo. Hasta el momento ninguno de la Dinastía Pinal ha confirmado la información.

Ante esta situación el programa matutino "Venga La Alegría" intentó entrevistar a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, pero al parecer por el momento no quiere brindar ningún tipo de declaración. La exintegrante de la familia Pinal únicamente mandó un mensaje al reportero de TV Azteca.

Resulta que Mayela Laguna, exnueva de Silvia Pinal, aseguró que la información que difundió el programa "Chisme No Like" es completamente falsa. De manera contundente tachó como "mentira" todo lo que se dice en los últimos días.

"Todo es mentira, todo", habría dicho Mayela Laguna.

¿Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán?

Como te comentamos anteriormente Luis Enrique Guzmán aseguró que Apolo no es su hijo, motivo por el que aparentemente se habría separado de Mayela Laguna. Ante esta situación Mayela Laguna se ha mantenido firme en que el pequeño es nieto de Silvia Pinal, por lo que comenzaron un proceso legal.

Tanto el pequeño Apolo como Luis Enrique Guzmán se realizaron una prueba de ADN y de acuerdo con "Chisme No Like" el resultado fue negativo. A pesar del rumor ninguno de los involucrados ha dado su versión de lo sucedido.

