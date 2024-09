¿Mala experiencia? Danna Paola revela detalles de su romance con Neymar: “No compaginamos”

Danna Paola se encuentra una vez más en el ojo del huracán, esta vez por confirmar su fugaz romance con el futbolista brasileño Neymar. Aunque hace unos años la cantante lo negó y aseguró que entre ellos sólo existía una amistad, en esta ocasión reveló detalles con los que dejaría ver que su experiencia junto al jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita no fue del todo buena y habría decidido poner fin antes de que se hiciera público.

En entrevista con David Broncano para “La Revuelta”, Danna Paola mencionó que ha podido aprender de futbol gracias a que su novio, Alex Hoyer, es aficionado del Real Madrid. Esto dio pie a que fuera cuestionada sobre si su pareja es futbolista, algo que negó al instante asegurando que su experiencia saliendo con futbolistas no ha sido del todo buena: “No, ya he estado con futbolistas y no”.

“He estado con futbolistas que tienen el rollo de estar con actrices y cantantes. He tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero no para nada serio. Al final la profesión es demandante y la mía también, entonces no compaginamos”, dijo la cantante mexicana para después confirmar que se trató de Neymar y señalar que se conocieron en París cuando él jugaba en el PSG.