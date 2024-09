Agustín Fernández habla de su reencuentro con Wendy Guevara y Nicola Porcella, ¿lo corrieron de su casa?

Agustín Fernández entró a “La Casa de los Famosos México” como una de las grandes apuestas debido a su amistad con Nicola Porcella y Wendy Guevara, dos de los participantes favoritos de la primera temporada. Sin embargo, fanáticos se dijeron decepcionados del modelo argentino por su actitud y comentarios en los que también arremetió contra el actor y la influencer, poniendo en riesgo su amistad.

El modelo fue el último eliminado del reality show, con lo que Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares se convirtieron en finalistas. Aunque el golpe de realidad fue complicado para Fernández, pues -tal y como ocurrió con otros integrantes del team Tierra- tuvo que hacer frente a las declaraciones que hizo y que le ganaron fuertes críticas en redes sociales.

Entre éstas estacan aquellas en las que arremetió contra Nicola Porcella, a quien culpó de no tener ropa asegurando que le había dejado dinero para cubrir el costo del stylist y los diseñadores que se encargarían de vestirlo. Los comentarios no se hicieron esperar y el actor peruano recibió críticas por no apoyar a su amigo, ante esto Wendy Guevara no dudó en salir en su defensa y fue así como surgieron rumores de que podrían correrlo de la casa en la que viven juntos y para la que el modelo no aporta de ninguna forma.

Agustín Fernández habla de su reencuentro con Wendy Guevara y Nicola Porcella tras salir de LCDLF Mx. Foto: IG @

¿Agustín Fernández se queda sin hogar tras salir de LCDLF México?

La integrante de “Las Perdidas” compartió a través de sus historias en Instagram que el reencuentro con Agustín Fernández ocurrió la noche del lunes, aunque esto sólo incrementó la expectativa entre los fanáticos ya que no reveló más detalles al respecto y Nicola Porcella se limitó a decir que no habíais podido ver a su amigo.

En un encuentro con los medios retomado por El Mich TV en YouTube, Agustín Fernández rompió el silencio y aseguró que mantiene una buena amistad con Wendy Guevara y Nicola Porcella pese a la polémica por su vestuario. Al repecho, en diversas entrevistas ha señalado que todo se trató de un mal entendido y libró a sus amigos de cualquier responsabilidad sobre su ropa.

“Vivimos juntos, dormí ahí. Perdí las llaves y me abrieron a las tres de la mañana, nos quedamos riéndonos de todos los videos, de todas las cosas que dije que a veces no te das cuenta. A veces se entiende, quien me conoce sabe que soy la persona más buena del mundo, nunca me discutí con nadie, nunca diría algo con maldad (…) Estuvimos hablando hoy todo el día, no pasa nada. Obviamente se agranda porque es el reality más grande, la gente quiere ver sangre”, dijo.

Sigue leyendo:

Agustín Fernández estaría vetado de "HOY" por supuesto romance fallido con la productora

Mario Bezares ahora es llamado “El suegro de México” por el furor que su hijo DJ causa en redes sociales