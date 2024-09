Pepillo Origel confiesa que se retirará pronto y dejará de hablar de chismes

El periodista de espectáculos Pepillo Origel le dirá adiós a los chismes muy pronto, así lo dio a conocer él mismo al revelar que lleva ya un tiempo pensando en el retiro. Después de más de tres décadas como encargándose del espectáculo mexicano, finalmente le dirá adiós al medio y dejará su trabajo para descansar alejado del foco público.

El también actor se ha convertido en una de las figuras más importantes del medio del espectáculo, incluso fue considera que fue el primer personaje en dedicarse completamente a la nota rosa en México, asegura que actualmente él le abrió y le enseñó a todos y todas las que se encuentran al frente de algún programa de chismes de celebridades.

Juan José Origel, más conocido como Pepillo Origel es pionero del espectáculo mexicano, pero cree que ya se está acercando el momento de retirarse y es algo en lo que piensa constantemente. El presentador expresó que será pronto y cuando lo haga quiere irse a vivir con su familia a León en el estado de Guanajuato.

"Sí lo he pensado (en el retiro) yo me quiero ir a vivir a León quiero ir me a con mi familia tengo muchos años por acá y ya irme ", confesó.