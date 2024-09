Mariana Echeverría niega estar apoyando a Adrián Marcelo y denuncia cuenta falsa con su nombre

Mariana Echeverría tomó la decisión de alejarse de los reflectores luego de la severas críticas que recibió por su participación en “La Casa de los Famosos México” debido al bullying contra otros participantes, especialmente a Briggitte Bozzo. Sin embargo, la polémica no se detiene para la conductora quien recibió ataques en redes sociales por los mensajes en X, antes Twitter, que una cuenta falsa a publicado con su nombre en los que, entre otras cosas, apoya a Adrián Marcelo.

La exparticipante de “Me Caigo de Risa” fue una de las habitantes más odiadas del reality show por su actitud y comportamiento, algo por lo que otras celebridades decidieron romper el silencio y revelaron haber sido víctimas de malos tratos por parte de Mariana Echeverría. El golpe de realidad fue tan duro para la presentadora que decidió alejarse por un tiempo y en redes compartió un mensaje de despedida.

“Es hora de cerrar ciclos y empezar un nuevo capítulo de mi vida junto a los míos, de dejar atrás pedazos que ya no encajan. Es hora de tomar valor, agarrar las maletas y cerrar la puerta de ese cuarto oscuro para mirar al frente y caminar abriendo paso a un nuevo futuro. Despido todo lo bueno y lo malo que viví y es hora de tomar un nuevo camino, vivir mi vida, lograr mis metas y ser feliz”, escribió la conductora.

Mariana Echeverría niega apoyar a Adrián Marcelo y denuncia cuenta falsa con su nombre. Foto: IG @marianaecheve

Mariana Echeverría denuncia cuenta falsa en Twitter

Aunque intentó alejarse de la controversia, la cercanía de Mariana Echeverría con Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México” convirtió a la conductora en blanco de críticas una vez más. Esto debido a que en X una cuenta a su nombre compartió escandalosos mensajes apoyando al influencer regiomontano pese a los señalamientos de violencia de género tras la pelea con Gala Montes por la que fue expulsado.

Al respecto, la también modelo no dudó en defenderse y aclarar que se trata de una cuenta falsa y que ella únicamente tiene cuentas en Instagram, Facebook y TikTok. Echeverría señaló que no puede reportar la cuenta, pues para ello necesita una en X y, por ello, decidió puntualizar que no se trata de ella y así lo hace saber el usuario con el mensaje: “Los pensamientos de Mariana porque en realidad no soy ella”.

“Pasaba por aquí para aclararles el punto de una cuenta de X, antes Twitter, que se está haciendo pasar por mí y que no se puede reportar porque para reportarla necesitaría tener una cuenta y no la tengo. Entonces, hay muchos chismes que se están corriendo de cosas que yo según estoy poniendo, entonces esta persona saca fotos de mi Instagram, mi foto de perfil, todas las historias que yo subo. Entonces bueno, deslindarme de cualquier cosa que se ponga ahí”, dijo la conductora.

Mariana Echeverría denuncia cuenta falsa en Twitter que publica cosas contra el team Mar. Foto: X @EcheveMariana

