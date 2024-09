¿Quién es el papá de Gala Montes? Estuvieron distanciados por 20 años luego de abandonarla

Gala Montes ha logrado abrir su corazón en “La Casa de los Famosos México” revelando detalles sobre su vida personal, lo que le ganó el cariño del público y un lugar en la final del reality show al mostrarse auténtica y honesta. En medio del arrollador éxito del que goza, enfrenta una polémica por pleitos con su madre, Crista Montes, en los que su papá no ha dudado en apoyarla pese a que estuvieron distanciados por 20 años.

Tan sólo unas semanas antes de su participación en el reality show, Gala Montes protagonizó un intenso pleito mediático con su madre, Crista Montes, luego de que ésta revelara a TVNotas que su hija la despidió luego de haber sido su mánager por 18 años. Al respecto, la actriz acusó a su mamá de extorsionarla y beneficiarse durante todo este tiempo de las ganancias que obtenía de su trabajo ante las cámaras, motivo por el que habrá decidido romper todo lazo con ella.

Hasta el momento Crista Montes se ha mostrado como la principal defensora de su hija ante los ataques que recibió de Sabine Moussier y Adrián Marcelo, a quiene demandó recientemente por violencia de género luego de que criticara la forma en la que Gala Montes fue educada cuando era niña asegurando que era llevada a bares a muy corta edad. La madre de la actriz negó las declaraciones del influencer y emprendió acciones legales en su contra; además, externó su deseo de reconciliarse con la también modelo.

En más de una ocasión la actriz de “El señor de los cielos” mencionó que su padre, Juan Fernández, la había abandonado cuando tan sólo tenía cuatro años de edad luego del divorcio con su madre. Aunque éste la buscó durante todo este tiempo, fue ella quien se negó a verlo debido a lo molesta que estaba por haberla dejado, una situación que ha tratado por años en terapia.

“Mi papá me abandonó. Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele (…) No me arrepiento, con todo y todo lo perdono. Sí me ha buscado pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien. Mi hermana sí lo ve, pero a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita”, dijo en entrevista con Matilde Obregón.