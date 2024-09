Adrián Marcelo se burla de “La Casa de los Famosos México” con parodia en YouTube: "Shanik, perdóname"

A casi un mes de que Adrián Marcelo fuera expulsado de “La Casa de los Famosos México” por su actitud, amenazas y constantes ataques contra algunos de sus compañeros, el influencer retomó su canal de YouTube con un video en el que realiza una parodia del reality show y se burla de las polémicas que lo rodearon. Además, aprovechó para anunciar su regreso a redes con su canal “Radar” que, según reveló, es su proyecto más grande y el que le brinda gran parte de sus ganancias.

La participación de Adrián Marcelo significó un fuerte golpe para el reality show debido a su comportamiento por el que fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia de género. Motivo por el que, incluso, autoridades como la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) de la Ciudad de México intervino para pedir medidas ante los constantes ataques contra Gala Montes; al respecto, el Congreso en la capital del país también exigió una investigación contra el programa y las sanciones correspondientes.

Tras la fuerte discusión que sostuvo con Gala Montes en la que la actriz alzó la voz ante los ataques en su contra, fanáticos y celebridades exigieron la expulsión del influencer regiomontano que, finalmente, dejó las instalaciones sin dar más detalles al respecto. El hermetismo con el que mantuvieron los detalles de su salida generó un sinfín de rumores, entre éstos aquellos que apuntaban a un supuesto pleito legal y una multa debido a que Marcelo se habría negado a aparecer en las galas como lo señalaba su contrato.

El influencer regiomontano hizo mofa de las críticas en su contra por su actitud en el programa. Foto: Captura de pantalla YT @adrianm10

Aunque la popularidad de Adrián Marcelo no fue lo único que resultó afectado por su paso en “La Casa de los Famosos México”, y es que algunos de los shows “Hermanos de leche” que realiza con “La Mole” han sido cancelados debido a su contenido. Así ocurrió en Zapopan, Jalisco, y la ciudad de México en el Pepsi Center WTC que tenían preparados como parte de su especial por Halloween y el Día de Muertos.

Adrián Marcelo se burla de “La Casa de los Famosos México” con parodia

Tras semanas de ausencia, Adrián Marcelo retomó su canal de YouTube para burlarse de “La Casa de los Famosos México” con una parodia en la que retoma algunas de sus más grandes controversias. Como lo que ocurrió con la periodista Shanilk Berman, quien se dijo manipulada por el youtuber para obtener información del team Mar en un intento de eliminar a sus integrantes para fortalecer al cuarto Tierra.

Adrián Marcelo usó las críticas que recibió “Torpecillo” luego de ser sorprendido comiéndose los mocos. Foto: Captura de pantalla YT @adrianm10

El creador de contenido también hizo mofa de la pelea que protagonizaron Ricardo Peralta y Gala Montes por la limpieza en las áreas comunes de “La Casa”. En este sentido, usó las críticas que recibió “Torpecillo” luego de ser sorprendido comiéndose los mocos, así como las que recibió él por sus costosas chanclas Gucci y maleta de 51 mil pesos luego de reclamarle a Arath de la Torre estar en el programa pese a la fortuna que supuestamente posee y quitarle el espacio a alguien más.

“Confía en mí, el rival es Mayito, ten cuidado con ese cabr**, te dice lo que quieres escuchar pero te volteas y, mira, te clave un puñal”, dijo Adrián Marcelo mientras habla con su perro. También aparece su esposa, Karina Puente, con lo que confirman que están juntos pese a rumores de infidelidad: “Karina, eres mi esposa y quiero que te vayas de la casa porque no cocinas, no lavas… siento que has sido pasivo-agresiva conmigo. Nada en contra tuya, pero creo que te tienes que ir ya de este hogar para que yo sea feliz”.

