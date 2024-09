Julio de La Academia hace llorar a Lola Cortés con su interpretación: "nunca dejes de creer en ti" | VIDEO

Lola Cortés ha sido considerado por décadas como la "jueza de hierro" por su carácter fuerte, directo y por no tener pelos en la lengua tanto al dar una crítica positiva como una retroalimentación a sus aprendices, principalmente en "La Academia" de TV Azteca. Es precisamente esta imagen firme la que en la mayoría de los casos impide que el público vea su lado más sensible, al menos hasta esta noche.

Pues Lolita Cortés, como también le dice el público de cariño, rompió en llanto por las emociones que en ella surgieron en el último concierto de La Academia. Anoche en el reality show de TV Azteca, los académicos subieron al escenario para interpretar las canciones más icónicas de Disney, entre ellas "Recuérdame" de la película "Coco". Lo que nadie esperaba era que Julio, el alumno que la interpretaría, hiciera llorar a la también cantante y actriz. Tras terminar su espectáculo y tomarse unos minutos para escuchar a los jueces, la "jueza de hierro" ya se encontraba llorando y lista para llenar de elogios a una de las actuales promesas dentro del mundo de la música.

Enfundado en una chaqueta de cuero rojo con la que sin duda nos recordó al pequeño Miguel de la película, así como unos jeans negros y un escenario naranja para recordar las flores de cempasúchil y una catrina que bailó desde el escenario, Julio Ávila sorprendió a todo México con una interpretación única, emotiva y que también cumplió la meta de alcanzar esos tonos altos y conectar con los sentimientos de los presentes. De esta forma conmovió a sus fans, al público y hasta a los jueces, aunque fue la también colaboradora de "Las Estrellas Baila en Hoy" quien se robó toda la atención por su reacción con llanto.

Esta fue la reacción de la jueza tras el concierto de Julio. (Foto: YouTube La Academia)

Lola Cortés llora tras escuchar a Julio Ávila cantar "Recuérdame" de "Coco"

Luego de su maravillosa interpretación que se sintió muy mexicana, pese a tener temática de Disney, el público comenzó a gritar su nombre entre muchos aplausos para hacerle saber lo maravillosa que fue su presentación. Ante ello, Jaime Camil le pidió a Lolita que abriera la sección de críticas y comentarios, pues fue quien más conmovida se mostró durante la noche, pero antes de poder pronunciar palabra, la famosa tuvo que secarse las lágrimas y controlar su respiración.

"Julio, estaba muy preocupada por lo que fuera a suceder y me tomaste de tu mano, y me llevaste contigo, con tu voz, con tu interpretación y creaste, creaste la magia. Creaste la magia. Eres muy grande niño, eres muy grande y nunca dejes de creer en ti; 'piedras habrá en el camino, pero eres grande", le dijo.

"Te convertiste por un momento en un niño que nos llevó al más allá y nos hizo regresar", le dijo Arturo López Gavito. (Foto: YouTube La Academia)

Por su parte, Espinoza Paz se acercó a contar su propia historia y le aseguró que aunque hay cosas que se ven imposibles y lejanas de cumplirse, los sueños tiene mucho trabajo de por medio. "Me haces igual que Lolito, recordar, me hiciste recordar, me hiciste pensar, me hiciste analizar, agradecer", dijo. En su intervención, Chiquis Rivera aseguró que el concursante canta muy bonito y esa noche le hizo recordar a su fallecida madre, Jenni Rivera: "Ahora te veo y te veo muy bien, te veo brillando y me da mucho gusto", agregó.

Finalmente, Arturo López Gavito aseguró que esta película de Disney conecta mucho con él, además que él mismo ayudó a los creadores para que tuviera ese contexto mexicano y reveló algo inédito. "Nunca voy a olvidar cuando le presentamos la canción a Carlos (Rivera), fue muy similar a a tu interpretación y a la reacción de Lola también", dijo.

