Potro defiende a Adrián Marcelo de las amenazas de Arath de la Torre y pide cancelar al conductor de "HOY"

La polémica sigue tras la salida de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México. Es muy sabida su batalla en contra de Arath de la Torre con quien tuvo varios encontronazos y discusiones por cosas personales o de las carreras en televisión de ambas partes. Esto llevó a las dos partes a extremos que no conocíamos de sus personalidades.

Fue Adrián Marcelo quien abandonó el inmueble donde realizan el polémico reality show, pues tuvo un fuerte encontronazo con Gala Montes por sus comentarios misóginos y machistos, al grado de que la actriz lo llamó un potencial feminicida. Horas después, abandonó el concurso por su propio pie.

Una vez que salió, Arath se ha referido varias veces a él, pues una de las peleas que tuvieron antes de su salida fue precisamente porque Adrián Marcelo dijo que haría un video de YouTube donde revelaría todos los secretos detrás de la casa y también algunas cosas fuertes que sabe del conductor.

La polémica más reciente fue porque Arath de la Torre dijo que es mejor que no se meta con él y se detenga en lo que pensaba publicar, pues su suegro conoce gente en Culiacán. No refirió nada más, pero la gente ha comenzado a suponer que se trata de personas del crimen organizado o bien, miembros de las fuerzas armadas, de la policía local o del gobierno.

Esto inmediatamente fue criticado por los fanáticos de Adrián, quienes aseguran que se trató de una amenaza directa en contra de la integridad del influencer de las redes sociales, quien hasta el momento no se ha defendido a través de los canales de comunicación que habitualmente utiliza, mientras que Arath tampoco ha pronunciado nada más.

En fechas recientes, el Potro dio una entrevista para la radio donde aseguró que lo que dijo Arath de la Torre fue una amenaza directa, lo que podría ser peligroso por la situación de violencia que atraviesa Culiacán, por lo que pidió que también cancelen al conductor de televisión.

“Creo que fue un comentario desafortunado, el que hizo. Eso sí debió haber sido cancelado, funado completamente. Adrián lo molestaba mucho por cosas que decía, pero jamás se metió en camisa de once varas. Jamás habló de vínculos. Creo que es una amenaza directa, porque si le dijo que más le vale que no me toque, porque mi suegro conoce gente en Culiacán y lo que pasa allá no es un chiste”