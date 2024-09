Detienen a Flor Amargo por cantar en una plaza pública en Madrid, España

Flor Amargo, cantante mexicana, fue a Europa para demostrar su talento en diferentes países. Lo mismo le da tocar en el metro de París que en un aplaza pública de Madrid, en España, donde lamentablemente no le fue muy bien que digamos, pues terminó con problemas contra las autoridades locales.

En sus redes sociales publicó algunos videos donde anunció que se encontraba en la Plaza Mayor, un lugar emblemático para todos los madrileños. Dijo que tenía miedo, pues era de su conocimiento que tocar en la calle o en ese lugar específicamente, no era bien visto por la policía.

"Estoy súper nerviosa, porque estoy en Plaza Mayor en Madrid traigo mi teclado y tengo miedo, porque he sabido que luego la policía te quita. Entonces no sé si me vayan a quitar, pero tengo que tener fe y ponerme y ya ni modo"

Lamentablemente llegó la policía cuando estaba interpretando algunas canciones y se la tuvieron que llevar. Luego de presentarla ante un juez, le hicieron el cobro de una multa. Aseguró que los policías le dijeron que únicamente hacían su trabajo, y no tenía nada que ver con su increíble talento como música.

"Esta multa ha sido lo mejor que me ha pasado, a mí se me salieron las lágrimas yo veía en los ojos del policía, diciendo 'tengo que hacerlo', al final se me empezaron a salir las lágrimas y me dijo, lo siento porque lo hacías muy bien"