Paty Navidad demandaría a Sabine Moussier si no se disculpa públicamente por sus fuertes declaraciones

Desde hace varios meses, "La Casa de los Famosos México" ha sido el punto de partida para que polémicas del pasado cobren fuerza de nuevo y resulten en enfrentamientos públicos como el que se ha dado entre Sabine Moussier y Paty Navidad, quien está exigiendo una disculpa pública debido a las fuertes declaraciones hechas por la actriz durante la estancia en el reality. Esta controversia ha revivido una antigua enemistad entre ambas figuras del entretenimiento.

El origen de la enemistad entre Patricia Navidad y Sabine Moussier se remonta a varios años atrás, cuando ambas estuvieron envueltas en un escándalo relacionado con un hombre llamado Leonardo Demian Bours, con quien, supuestamente, ambas mantuvieron una relación amorosa. Aunque el episodio ya había sido superado públicamente, las recientes declaraciones de Moussier en "La Casa de los Famosos México" han vuelto a sacar a la luz las tensiones entre las dos actrices.

Pues resulta que durante el reality, Sabine Moussier insinuó que Patricia Navidad mantenía relaciones con altos ejecutivos de Televisa, un comentario que no ha sido bien recibido por Navidad. En una conversación dentro de la casa, Moussier compartió su opinión con otros participantes del programa, señalando que tenía una mala impresión de Navidad desde hacía tiempo. Aunque evitó dar detalles explícitos, insinuó que había visto a la actriz en situaciones comprometidas con dichas personas.

Patricia Navidad exige una disculpa pública a Sabine Moussier

En un episodio del programa, mientras conversaba con los también participantes Adrián Marcelo y Gomita en el Cuarto Tierra, Moussier se refirió a Patricia Navidad diciéndole que "nunca era mi amiga", y que siempre la había considerado alguien falsa y sin entrar en detalles específicos, Sabine dejó entrever que Navidad frecuentaba a ejecutivos de la televisión, agregando un comentario cargado de insinuaciones: "Yo había visto a los ejecutivos… ya no voy a decir más, pero yo no tenía una buena imagen de ella". . Además, hizo referencia a que dichos ejecutivos quedaban "llenos de brillos" después de estar con Navidad, lo que muchos interpretaron como una insinuación de conductas inapropiadas.

Ante estos comentarios, Patricia Navidad no tardó en responder y en una entrevista afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel, la actriz se mostró visiblemente molesta y lanzó una advertencia a Sabine Moussier, exigiendo una disculpa pública y sugiriendo que de no recibirla, emprenderá acciones legales en su contra. Navidad declaró que las afirmaciones de Moussier son completamente falsas y difamatorias, insinuando que su colega la acusaba de prostituirse con ejecutivos de la televisión.

En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. De mí nadie, absolutamente nadie tiene nada qué decir. Ni productores, ni ejecutivos, que fue lo que ella dijo, que ella había visto. Yo le pregunto ‘¿qué fue lo que vio?', declaró Patricia Navidad en una entrevista reciente.

Esta advertencia no solo limpia su imagen, sino que también sienta un precedente sobre las consecuencias de hacer acusaciones sin pruebas en un contexto tan público.

Fotografía: Instagram/@sabineoficial

Navidad también criticó a su colega por no utilizar términos que pudieran atenuar la gravedad de sus comentarios, pues en comparación con la periodista Anabel Hernández, quien suele emplear expresiones como "supuestamente" para evitar responsabilizarse por completa de sus afirmaciones, Moussier, por su parte, habría afirmado directamente que había presenciado los supuestos encuentros de Navidad con los ejecutivos de Televisa.

Paty Navidad amenaza con demandar a Sabine Moussier

Y por si esto no fuera poco, la actriz no solo se mostró dispuesta a defender su persona públicamente, sino que también dejó claro que podría proceder legalmente contra Sabine Moussier si esta no ofrecía una disculpa pública. "Si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que dio a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente", declaró Navidad.

Por su parte, Sabine Moussier no ha emitido ninguna declaración pública tras las advertencias de Patricia Navidad, pero el caso podría tener implicaciones legales significativas si Navidad cumple con su amenaza de demandar. Y es que en el ámbito legal mexicano, las acusaciones de difamación y calumnia pueden ser castigadas con multas e incluso penas de prisión, dependiendo de la gravedad de las afirmaciones y las pruebas presentadas.

La actriz mexicana Patricia Navidad se encuentra en medio de una nueva controversia mediática tras exigir una disculpa pública a su colega, Sabine Moussier.

Fotografía: Instagram/@patricianavidad_oficial

Además, en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, este tipo de conflictos pueden afectar la carrera de quienes se ven involucrados, especialmente si la imagen pública de alguna de las actrices resulta dañada por las declaraciones y sus consecuencias.