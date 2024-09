El corrido dedicado a Adrián Marcelo después de que abandonó La Casa de los Famosos México: "que poco hombre resultaste"

Una de las figuras más polémicas dentro y fuera de "La Casa de los Famosos México" ha sido Adrián Marcelo, quien a pesar de haber abandonado el reality debido a la presión mediática por sus actitudes violentas y misóginas, aún sigue dando de qué hablar. Y es que la opinión pública en torno a este personaje se ha polarizado de manera extrema, pues mientras hay quienes defienden ciegamente a su "comandante" usando la bandera de "humor negro", hay quienes se han vuelto bastante críticos sobre sus actitudes.

Pero esto no es nuevo, ya que la figura pública de Adrián Marcelo ha sido, desde hace tiempo, objeto de escrutinio debido a su supuesto "humor negro", que termina resultando en comentarios ofensivos hacia grupos vulnerables e incluso es un factor que continúa perpetuando la violencia de género. Este fenómeno ha provocado que incluso músicos se inspiren en los acontecimientos para componer corridos dedicados a su "genio y figura".

Aunque no es nuevo, ya que dentro del contexto cultural de México, los corridos han sido históricamente una forma de narrar historias populares y de reflejar la realidad social a través de la música. Por ello, no resulta sorprendente que algunos músicos se hayan inspirado en la polémica de Adrián Marcelo para crear corridos que capturen los sentimientos y reacciones tanto de quienes lo apoyan como de quienes lo critican.

Fue a través de redes sociales que se hizo viral un metraje de poco más de un minuto que cuestiona fuertemente a Adrián Marcelo, pero quien realmente se puede colgar la medalla como compositor oficial de este corrido es el "Acústico Punto & Coma", quienes en su cuenta de Facebook han compartido distintos corridos inspirados en participantes de "La Casa de los Famosos México", tales como Gomita y hasta Arath de la Torre.

Pero el que se volvió viral e hizo enojar a varios usuarios fue el dedicado al famosísimo Adrián Marcelo, en donde al ritmo de una guitarra acústica, la letra refleja el descontento de aquellos que consideran que su actitud ha sido inapropiada, enfatizando los momentos más polémicos de su estancia en la casa, como sus enfrentamientos con Gala Montes y Briggitte Bozzo. Usando un tono desafiante y sarcástico, el colectivo ha usado este corrido como una forma de protesta para transmitir un mensaje de rechazo hacia el comportamiento del comediante.

Y es que el hecho de que la polémica en torno a Adrián Marcelo haya dado lugar a la creación de corridos subraya la relevancia de la música como forma de expresión cultural en México, ya que los corridos no solo son canciones, sino una forma de protesta que ha servido como un vehículo para expresar el descontento hacia las actitudes violencias del presentador regiomontano.

Este corrido fue creado por el "Acústico Punto & Coma", una agrupación norteña que ha usado su página de Facebook para hacer una crítica sobre el polémico comediante; es así como te dejo la letra completa para que te la aprendas y hagas enojar a sus fans más cercano:

“Tal vez te sientes muy hombre por enfrentarte a una dama

Te echaste a México entero, solo te faltó pegar

Hablo del wey de Marcelo, misógino, también cobarde

De la depresión te burlaste y también del dolor ajeno

Pero Gala soportó porque es una mujer de huevos

Toda la gente te quiere, pero ya fuera del juego

Qué poco hombre resultaste, a eso llamas humor negro

Por defender a un cobarde que tampoco tuvo huev*s

Tus estrategias están como tus hijos, Marcelo

No mas no quieren salir... no te agüites, es chiste de humor negro.”