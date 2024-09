Adrián Marcelo es eliminado de todos los videos de La Casa de los Famosos México, ¿está vetado?

A pocas semanas de que "La Casa de los Famosos México" llegue a su fin, las polémicas siguen saliendo hasta por debajo de las piedras y una de las más recientes sucedió el martes pasado en la llamada “noche de cine”, en donde las y los concursantes pueden disfrutar de proyecciones exclusivas que muestran momentos destacados de su convivencia dentro de la casa, ayudándoles a recordar cómo ha sido su paso dentro del reality.

En esta ocasión, la proyección incluyó una recopilación de todos los besos compartidos entre las y los participantes durante las nueve semanas que llevan encerrados. No obstante, algunas de las participantes notaron que no se incluyeron todos los momentos románticos e incluso Karime Pindter expresó su descontento por la omisión de ciertos besos, en especial aquellos que protagonizó el polémico Adrián Marcelo.

"Vean como borran ya en edición al chanclas", comentó Karime, refiriéndose a Adrián Marcelo. Aunque parecía ser una observación al aire, sus comentarios generaron especulaciones inmediatas sobre el estado actual de la relación entre Adrián Marcelo y Televisa, y en redes sociales no tardaron en aparecer las teorías sobre un supuesto veto por parte de la televisora mexicana.

¿Adrián Marcelo estaría vetado de Televisa por sus violencias?

Para quienes aún no conocen a este personaje, Adrián Marcelo es un influencer y presentador originario de Monterrey y ha sido un tema recurrente en las discusiones del público y los medios desde su salida del programa, pues desde entonces no ha participado en ninguna de las galas especiales, donde los ex participantes suelen regresar para comentar sobre sus experiencias y, en algunos casos, apoyar a sus antiguos compañeros.

Esta ausencia ha llevado a muchos a preguntarse si Marcelo ha sido vetado por Televisa, algo que, aunque no ha sido confirmado oficialmente, parece estar ganando fuerza a raíz de eventos como la edición de la "noche de cine". Y es que las teorías sobre el supuesto veto comenzaron a cobrar relevancia después de que el presentador no fue mencionado en varios segmentos clave del programa, incluso aquellos donde su presencia era significativa, por lo que su exclusión ha sido notoria, sobre todo si se compara con el trato que han recibido otros exparticipantes del programa.

De la misma forma, el comentario de Karime sobre cómo "borran ya en edición al chanclas" avivó la conversación sobre si Televisa está tratando activamente de eliminar todo rastro de Adrián Marcelo del reality, posiblemente debido a desacuerdos entre el influencer y la empresa. A esto se suma que Gala Montes también hizo referencia a las tensiones que Adrián Marcelo había generado durante su estancia en la casa, señalando: “le han de haber dicho 'llégale, wey', canceladísimo”. Estas declaraciones han alimentado aún más los rumores de que el influencer regiomontano podría estar en la lista negra de la cadena de televisión.

A pesar del incierto futuro de Adrián Marcelo en la televisión, lo que es seguro es que el influencer sigue siendo un personaje relevante en el mundo digital.

¿Por qué Televisa querría eliminar toda evidencia de Adrián Marcelo?

Aún no está claro qué fue lo que propició el supuesto distanciamiento entre Adrián Marcelo y Televisa, pero las especulaciones sugieren que los conflictos entre el presentador regiomontano y algunas de sus compañeras dentro de la casa, así como su comportamiento violento, podrían haber generado tensiones con los productores del programa.

Por otro lado, se ha especulado que la relación entre Marcelo y la producción del programa comenzó a deteriorarse debido a una serie de incidentes específicos. Uno de los más mencionados fue la pelea verbal que sostuvo con Gala Montes, una de las participantes más queridas del público y es que esta confrontación, que se transmitió en vivo, pudo haber sido un punto de inflexión en la relación del influencer con la cadena, ya que el presentador mostró una actitud sumamente violenta en contra de la actriz.

El reality show sigue capturando la atención del público por su mezcla de drama, estrategias y entretenimiento.

De la misma forma, el periodista mexicano Alex Kaffie, conocido por sus exclusivas sobre el mundo del espectáculo, comentó recientemente que Marcelo habría tenido diferencias con algunos de los ejecutivos de Televisa, lo que podría haber acelerado su salida del reality. Sin embargo, ni Televisa ni Adrián Marcelo han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estas afirmaciones.