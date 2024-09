Sofía Niño de Rivera perdió todos sus ahorros por culpa de estafadores: ¿cómo funciona el modus operandi?

La standupera Sofía Niño de Rivera compartió en su cuenta de Instagram que fue víctima de un fraude telefónico a través del cual le robaron todo el dinero que tenía ahorrado en su cuenta bancaria, estafa que se conoce como “vishing”. A través de un video, dio detalles de la manera en que ocurrió el robo que vivió, con el único objetivo de evitar que alguien más caiga en la misma estafa, escribió en la publicación.

“Storytime de cuando me hicieron un fraude. El trauma que me cuesta contar esta historia, me duele me duele”, dice Sofía Niño de Rivera al iniciar la grabación. Agregó que cuando escuchas hablar a una persona que fue víctima de fraude te preguntas de manera incrédula ¿cómo pudo caer?, sin embargo, dijo, cuando ya te sucede te das cuenta que cualquier ciudadano pude ser defraudado.

Sofía Niño de Rivera sufrió el robo de todo el dinero que tenía ahorrado en su cuenta bancaria. Créditos: Tomada de video.

La comediante contó que recibió una llamada en donde los estafadores se hicieron pasar por su institución bancaria y tras darle varios datos exactos personales le informaron que se estaban comunicando con ella porque alguien intentaba hacer una compra con su tarjeta.

Alguien está haciendo un cargo en una página de autopartes en Mercado Libre. ¿Eres Tú?”, relató.

Sofía comentó que la estafa telefónica fue muy real y profesional por el trato que le dieron los estafadores, que es muy similar a la atención que te dan las instituciones bancarias vía telefónica y utilizando el lenguaje usado por los agentes bancarios.

"Era una mujer con la voz de un banco y cuando me dijo ‘te voy a trasladar logre escuchar el ruido de fondo cuando te pasan de un conmutador a otro”, detalló la comediante, que es una de las pioneras del standup en México.

Contó que la persona que la atendió incluso le brindó su nombre y número de empleado. Y le aseguraron que harían una investigación para dar con el IP de la computadora que estaba siendo utilizada por la persona que quería hacer la compra para dar con su ubicación y detenerla por estar tratando de robarle la identidad y usar la tarjeta de un tercero.

Señaló que le aseguraron que nunca le pedirían datos personales de su cuenta y el costo de la investigación correría por parte de la supuesta institución bancaria, por lo que ella no desconfió en ningún momento.

Sofía Niño de Rivera relató que le pidieron eliminar la app del banco de su celular para que su IP del celular no interfiriera con las indagatorias y pudieran ubicar solo la del supuesto defraudor.

También le pidieron que acudiera al cajero y apretara ciertos botones; Sofía explicó que días más tarde, después del fraude, se enteró que lo que realmente hizo fue desactivar el reconocimiento facial de su aplicación del banco.

La standupera dijo que para ella todo parecía legítimo porque nunca le pidieron datos de su cuenta no me pidieron dinero, no me pidieron número de tarjeta, no me pidieron nada”. Además, le indicaron que podía usar su cuenta con normalidad. Explicó que días posteriores ella siguió utilizando su cuenta normal y vio que su dinero seguía ahí. Pero después le explicaron que en realidad, estaban vaciando su cuenta de ahorros.

“Ellos pasaban desde la aplicación de este banco puedes meterte a tu fondo de inversión y estar moviendo tu fondo de inversión a tu cuenta de débito donde puedes sacar dinero. Lo que ellos estaban haciendo era agarrar el fondo de inversión y pasarlo a mi cuenta y así pasaron el dinero y después de ahí, ellos lo transferían a otras cuentas”, mencionó.

Indicó que el dinero que ella tenía guardado lo transferían a 11 cuentas diferentes de otro banco; mientras que mantenían el saldo de su cuenta bancaria, que ella podía ver en el cajero, sin ningún movimiento para no levantar sospechas.

Durante varios días los estafadores continuaron llamándola para informarle el estado de la presunta investigación, por lo que más tarde ella les dijo que este proceso había sido demasiado lento.

En ese momento, le explicaron que la investigación había concluido; sin embargo, no había nada más que hacer, pues le informaron que habían robado todo su dinero del fondo de inversión y de la cuenta de débito, por lo que Sofía Niña de Rivero inmediatamente acudió con las autoridades.

Sofía Niño de Rivera contó que tras denunciar lo sucedió al banco y luego de las investigaciones que realizó la institución le confesaron que el trabajo hecho por estos estafadores fue muy profesional y que nunca antes lo habían visto. Por lo que la standupera expresó no sentirse tan mal de haberse visto “tonta, pero no tan tonta”.

Su video compartido ha alcanzado un millón 600 mil reproducciones en tan solo dos días, ha generado más de 6 mil comentarios y más de 100 mil reacciones.

