AmEx y el grave atraco a Sofía Niño

Hace muchos años tuve una tarjeta American Express que cancelé. Había entrado en la euforia de tener acceso a las salas Centurión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero luego reflexioné sobre el poco uso que daba a ese beneficio y decidí dejar esa tarjeta.

Hace varios meses una mujer, que se decía de AmEx, me llamó para convencerme de volver a contratar la tarjeta. Inicialmente me convenció, y cuando asentí a obtenerla… empezó a pedir mis datos. En ese momento desconfié y le dije que no se los daría, porque ellos, en teoría, ya los tenían. Se enojó tanto que colgó. Hoy asigno 65 por ciento de probabilidad de que ella era de AmEx… pero 35 por ciento de que sería un fraude. Nunca lo sabré.

Lo que ahora sabemos es que los métodos delincuenciales para cometer fraudes y robar cuentas bancarias se han sofisticado. Cada día suenan más naturales los delincuentes que llaman al usuario bancario para que realice tal o cual acción y, con ello, ingresar a sus cuentas. No sería extraño que los rateros hayan tomado clases de actuación para parecer auténticos.

El gravísimo episodio que reveló la famosa comediante mexicana Sofía Niño de Rivera la semana pasada exhibe un nuevo nivel de sofisticación en la metodología del fraude bancario.

A Sofía no solo le hackearon el acceso a su aplicación bancaria del celular, sino que la conminaron a deshabilitar el reconocimiento facial para poder realizar varios movimientos en sus fondos de inversión, que suelen no estar a la vista en la cuenta básica. En pocos días le vaciaron las cuentas.

La culpa de Sofía por este grave episodio es realmente menor. La técnica usada para robarle fue tan sofisticada, que los CIOs de todos los bancos en México debieron estar boquiabiertos todo el fin de semana tras escucharla. Estamos entrando en una época en donde se consolida el robo actuado, dejando definitivamente atrás los secuestros exprés, violentos, con los que una persona era “paseada” en varios cajeros automáticos para que extrajera efectivo. Ahora los buenos modales y la verbalización correcta son parte del guion delincuencial. Y cualquiera puede caer.

Esta vulnerabilidad del sistema bancario puede poner en riesgo a tanta gente que quizá llegó la hora de que en la siguiente Convención Bancaria la Asociación de Bancos de México inaugure un nuevo capítulo y una nueva campaña para analizar y prevenir a la población sobre el tema. Pero necesita ser algo magno y suscrito por todos los bancos. Sofía podría ser la voz pública de esta campaña. Ojalá.

CAAAREM

Esta semana habrá cumbre de aduaneros. La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside Miguel Cos Nesbitt, tendrá su reunión enfocándose en temas de innovación. Este gremio está en proceso de profesionalización.

