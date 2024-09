Verónica Castro hace importante confesión sobre su vida personal: VIDEO

Verónica Castro es una de las famosas con más trayectoria dentro de la industria de la televisión y la música, su carrera está cosechada con grandes éxitos, pero también con algunas polémicas en las que se ha visto envueltas referentes a su vida personal.

La famosa estrella de la televisión y la música reveló una situación que le hubiera gustado vivir y que sus fanáticos desconocían, ya que pocas veces habla de sus problemas privados, pero en un video que circula menciona que siempre quiso tener una hija.

Cristian Castro es uno de los hijos de Verónica Castro. Captura de pantalla IG/vrocastroficial

¿Cuántos hijos tiene Verónica Castro?

La actriz y cantante Verónica Castro tuvo dos hijos, hombres de los que ahora se siente orgullosa y siempre se ha mostrado como una madre comprensiva y cariñosa, a pesar de los escándalos en los que ellos también se han visto envueltos, pero hace algunos años confesó que hubiera sido muy feliz si a su vida también hubiera llegado una hermosa niña.

“Siempre me quedé con ganas de tener una niña”, es lo que se escucha de voz de Verónica Castro en un video que ahora es viral en redes sociales y por el que las personas que siguen su carrera se han impresionado al conocer esta etapa de la vida de la “vero”, quien pocas veces confiesa sus intimidades.

Verónica Castro confesó que siempre quiso tener una niña. Captura de pantalla IG/vrocastroficial

¿Quiénes son los hijos de Verónica Castro?

Verónica Castro siempre se ha mostrado como una mujer elegante y qué pocas veces le gusta estar en medio del escándalo mediático, se sabe que tuvo a su primer hijo Cristian Castro con el actor y comediante Manuel “Loco” Valdés, El hijo de la actriz se convirtió también en uno de los cantantes de música romántica con más éxito en México, así como también ha dado de qué hablar por sus múltiples relaciones románticas y divorcios.

El segundo hijo de Verónica Castro se ha mantenido bajo perfil, su nombre es Michel y es producto de la relación que la celebridad tuvo con un empresario mexicano de nombre Enrique Niembro, se sabe que se dedica a temas relacionados con el cine, tanto que estudió una maestría en The New York Film Academy y después fundó la casa productora After Life Films donde ha conseguido trabajos importantes con algunas celebridades.