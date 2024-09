Estos son los 3 doramas coreanos en emisión que no te puedes perder si eres amante de los K-Dramas

Los doramas coreanos han ganado popularidad en los últimos años, pues esta clase de producciones se caracterizan por ser sumamente entretenidas, divertidas y románticas. Actualmente, podemos encontrar este tipo de contenido en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, por lo que hay una gran variedad para elegir.

De hecho, si eres un amante de este tipo de contenido, debes saber que actualmente hay tres en emisión, los cuales se han convertido en los más vistos en las plataformas de streaming, así que aquí te contamos de qué tratan estos K-Dramas y dónde los puedes ver para que te mantengas al tanto.

¿Cuáles son los tres doramas coreanos en emisión?

K-Drama: "Amor en la puerta de al lado"

Género: Romance, Comedia

Episodios: 16

Director: Yoo Je Won

Guionista: Shin Ha Eun

Plataforma: Netflix

La historia de "Amor en la puerta de al lado" trata de una joven llamada Bae Seok Ryu, quien siempre ha sido brillante y llena de energía. Mientras crecía nunca tuvo problemas, pues era muy buena en la escuela. De hecho, cuando termina la universidad es contratada por una reconocida empresa, pero su felicidad terminará cuando tenga que renunciar y se quede desempleada.

Este drama coreano está en Netflix. (Créditos: Netflix)

En medio de sus problemas, la protagonista de este K-Drama se reencuentra con Choi Seung Hyo, el hijo de la amiga de su madre, quien es un arquitecto destacado y dirige el taller de arquitectura reconocido. Ambos se conocen desde que son pequeños, pero sus recuerdos no son tan gratos, por lo que su encuentro es algo desagradable, pero al final las circunstancias los unirán.

K-Drama: "El amor vuelve a casa"

Género: Melodrama, Familiar

Episodios: 12

Director: Kim Da Ye

Guionista: Kim Yeong Woon

Plataforma: Netflix

Este drama coreano está en Netflix. (Créditos: Netflix)

El drama coreano "El amor vuelve a casa" trata de un hombre llamado Byun Moo Jin que abandonó a su familia tras quebrar su negocio, pero después de 11 años intenta recuperarla. Aunque su hija Byun Mi Rae se niega a aceptarlo, su madre Geum Ae Yeon piensa en darle una oportunidad, ya que se muestra arrepentido y ya tiene dinero para cuidar de ellas. Por su parte, Byeon Hyun Jae, hermano de Byun Mi Rae, también apoya el intento de reconciliación de su padre.

Mientras esto sucede, Byun Mi Rae, quien se dedica a mantener a su familia trabajando arduamente, conoce a un hombre llamado Nam Tae Pyeong, con quien se involucra el resto de la historia.

K-Drama: "El que no gana no ama"

Género: Romance, Comedia

Episodios: 12

Director: Kim Jung Sik

Guionista: Kim Hye Young

Plataforma: Amazon Prime Video

La historia de este dorama coreano "El que no gana no ama" gira en torno a Son Hae Young, una mujer sumamente tacaña que no quiere perder dinero bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, en un momento enfrenta la posibilidad de perderse un ascenso laboral, por lo que hará cualquier cosa para evitarlo.

Este drama coreano está en Amazon Prime Video. (Créditos: Amazon Prime Video)

De hecho, planea una boda falsa y recluta a un hombre llamado Kim Ji Wook para que sea su prometido. Kim Ji Wook, quien trabaja como cajero en una tienda de conveniencia, suele ayudar a los necesitados y siempre intenta hacer lo correcto, así que no aceptará casarse con Son Hae Young tan facilmente.

