Llega a Netflix la comedia de acción coreana protagonizada por Kim Woo Bin que está arrasando por su divertida trama

Si estás buscando algo nuevo qué ver en Netflix y te encantan las películas coreanas, no te preocupes, pues recientemente llegó a la plataforma de streaming una nueva comedia de acción que no te puedes perder, ya que es sumamente divertida y entretenida. Además, está protagonizada por Kim Woo Bin, uno de los actores coreanos más reconocidos.

Además, dura poco menos de dos horas, por lo que es excelente para disfrutar en un día. Por si fuera poco, está doblada al español, así que no necesitas leer subtítulos para disfrutar de este K-Drama original de Netflix, el cual está disponible desde el 13 de septiembre.

"Agente Cinturón Negro" es un filme de acción y artes marciales. (Créditos: Netflix)

¿Cuál es la comedia de acción coreana que llegó a Netflix?

Recientemente, llegó a Netflix la película coreana "Agente Cinturón Negro", la cual es protagonizada por Kim Woo Bin quien da vida a Lee Jung Do, un experto en taekwondo, kendo y judo y Kim Sung-kyun, quien interpreta a Sun-min, un agente que solicita de su ayuda a Jung Do para vigilar a los delincuentes de alto riesgo que están en libertad condicional luego de que uno de los oficiales queda indispuesto.

La película "Agente Cinturón Negro" es protagonizada por Kim Woo Bin. (Créditos: Netflix)

Al principio, el experto en artes marciales acepta remplazar al oficial por diversión, pero más tarde, cuando comienza a trabajar, se da cuenta de que realmente lo apasiona y toma todo más enserio, incluso, cambia su apariencia. De hecho, cuando el oficial regresa a su empleo, Jung Do pide que le den una oportunidad como oficial y lo logra.

"Agente Cinturón Negro", Kim Woo Bin habla de su papel

Kim Woo Bin, quien ha participado en dramas coreanos como "The Heirs", "To The Beautiful You" o "Our Blues" recientemente regresó a la pantalla con "Agente Cinturón Negro" y platicó sobre su experiencia en una producción como esta. De acuerdo con Soompi, el actor reveló que no estaba familiarizado con los papeles de policías o artes marciales, por lo que en un principio fue complicado para él.

Sin embargo, detalló que tuvo que practicar y aprender mucho para que su personaje Lee Jung Do fuera representado de la mejor manera. De hecho, ha sido elogiado por las habilidades en artes marciales que muestra en la película, ya que parece todo un prodesional.

