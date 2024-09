Jose Ramón Fernández lanza reclamo tras la muerte de André Marín: "se aprovecharon de su enfermedad"

Luego de que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento de André Marín, uno de sus compañeros y maestros en el periodismo deportivo decidió hablar sobre lo sucedido en los últimos meses.

Pues luego de darle un merecido reconocimiento en uno de los programas de ESPN, también aprovecho para mandar un mensaje sobre lo que paso con André Marín, pues sugirió que alguien se aprovechó de él

Fue en una conversación con el “Diario Récord” donde mencionó que no estaba contento con lo ocurrido con André Marín, quien falleció el pasado 16 de septiembre a causa de una bacteria y tras un trasplante de pulmones.

Pues desde sus últimas apariciones en su famoso programa “La Última Palabra” en Fox Sports, se podía ver el deterioro en la salud del conductor, quien dejó de aparecer rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Fue en una entrevista para Récord, donde el periodista deportivo y conductor de ESPN declaró que se minimizó y se explotó para mantenerlo como una personalidad valiosa en pantalla.

“Alguien se aprovechó de su enfermedad para hacer algo. Me dolió mucho, pero bueno, en cuanto lo vi y dije ‘ojalá se componga, que esté bien'. No lo veía bien del todo, pero me di cuenta por qué usaba una mascarilla para protegerse, mantener la respiración porque le resultaba complicado”, dijo el periodista.